Τουρκία: Βίντεο με τεράστια κατολίσθηση να «πλακώνει» αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός

Η παραλίγο φονική κατολίσθηση συνέβη χθες (21.03.2026) στην Τουρκία στον αυτοκινητόδρομο Μερσίνας-Αττάλειας.

Η τεράστια κατολίσθηση προκλήθηκε μετά από έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Τουρκίας. Και παρά το προστατευτικό πλέγμα που υπήρχε, έσπασε και έπεσε στον αυτοκινητόδρομο.

A massive landslide triggered by heavy rain buried a car on the Mersin–Antalya Highway in Mersin, Turkey yesterday.



The driver received first aid at the scene and was not in life-threatening condition. pic.twitter.com/L9UgvTNcBG — Volcaholic (@volcaholic1) March 22, 2026

Ο οδηγός έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.