Τουρκία: Βίντεο με τη στιγμή που επιβάτες της Turkish Airlines εκκενώνουν αεροπλάνο από την τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης

Πανικός επικράτησε στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω πυρκαγιάς στο σύστημα προσγείωσης, με τους επιβάτες να εκκενώνουν το αεροπλάνο από τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Πιο συγκεκριμένα, η πτήση της Turkish Airlines TK243 είχε αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη στις 17:25, όμως λίγο πριν την απογείωση φάνηκε να αναδύεται καπνός από το σύστημα προσγείωσης του Boeing 777-300ER, την ώρα που το αεροσκάφος τροχοδρομούσε. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρή υδραυλική βλάβη, που ανάγκασε τον πιλότο να επιστρέψει και να προσγειωθεί άμεσα στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης για να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Turkish Airlines flight TK2430, a Boeing 777-300ER, evacuates on the apron after landing at Antalya Airport after the crew detected a fire in the aircraft’s landing gear. pic.twitter.com/d6Z6SGa0jT