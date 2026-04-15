Τουρκία: Με 5 όπλα έσπειρε τον θάνατο στο σχολείο ο 15χρονος γιος πρώην αστυνομικού – 9 οι νεκροί από το μακελειό

Σκηνές πανικού για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόνο ώρες έζησαν μαθητές στην Τουρκία, μετά τη νέα επίθεση ενόπλου σε σχολείο, που κόστισε τη ζωή σε 9 ανθρώπους, ενώ τη ζωή του έχασε και ο δράστης, το πρωί της Τετάρτης, 15.04.2026.

Η Τουρκία, είναι τρομοκρατημένη από το δεύτερο περιστατικό ένοπλης επίθεσης στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ της επαρχίας Καχραμάνμαρας όταν ένας 15χρονος, πήρε όπως όλα δείχνουν τα όπλα του πρώην αστυνομικού πατέρα του και πυροβολούσε αδιακρίτως τους συμμαθητές και τους δασκάλους του, μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 20 άτομα, με τις πρώτες εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να αποτυπώνουν τις στιγμές αγωνίας που έζησαν όσοι ήταν στο Γυμνάσιο τη στιγμή της επίθεσης.

UPDATE : At least 4 people have been killed and more than 20 injured in a school shooting in Karaman, southern Turkey. https://t.co/ZLXfSkyZSH pic.twitter.com/KA0p92Typ1 — Inside the conflict (@InsidConflict) April 15, 2026

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 9, εκ των οποίων οκτώ μαθητές και ένας εκπαιδευτικός, ενώ τραυματίστηκαν 13 άτομα.

«Στο Καχραμανμαράς σημειώθηκε ένα πολύ τραγικό περιστατικό και είμαστε βαθιά λυπημένοι. Το συμβάν έγινε γύρω στις 13:30. Το σχολείο λειτουργούσε με διπλή βάρδια και την ώρα που έφευγαν οι πρωινοί μαθητές, ένας μαθητής της 8ης τάξης μπήκε σε δύο τάξεις και άνοιξε πυρ.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι, 8 μαθητές και 1 εκπαιδευτικός. Υπάρχουν επίσης 13 τραυματίες, από τους οποίους οι 6 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι 3 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Αμέσως μετά το περιστατικό, τρεις υπουργοί έφτασαν στην περιοχή, ενώ αναμένεται και η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος έχει ήδη ενημερωθεί», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια ενός μαθητή και όχι για τρομοκρατική επίθεση.

Μετά και το πρόσφατο περιστατικό στη Σανλιούρφα, τα σχολεία είχαν ήδη κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας εκεί, ενώ στο Καχραμανμαράς αποφασίστηκε να διακοπούν τα μαθήματα για δύο ημέρες.

Η στιγμή που ο ανήλικος πυροβολεί

Kahramanmaraş’ta ortaokulda silahlı saldırı anları. pic.twitter.com/2ZTIC5REOO — WELG TV (@welgmedya62) April 15, 2026

Πώς έγινε η επίθεση

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο του σχολείου και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ κατά μαθητών και καθηγητών. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς.

Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄ Γυμνασίου. Ο πατέρας του, Ισά Αράς Μερσινλί υπηρετεί ως διευθυντής της αστυνομίας στην πόλη και συνελήφθη, μετά την φονική επίθεση του γιου του. Θεωρείται ότι πήρε το όπλο του πατέρα του και επιτέθηκε σε 2 αίθουσες του σχολείου.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς έκανε νωρίτερα γνωστό ότι τα θύματα ήταν τρεις μαθητές και ένας δάσκαλος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, όπου έλαβε χώρα η επίθεση, ο Ουνλούερ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν για άγνωστους λόγους.

«Ένας μαθητής της 8ης τάξης, κουβαλώντας όπλα στο σακίδιό του, εισήλθε σε δύο τάξεις όπου υπήρχαν μαθητές και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο και προκαλώντας τραυματισμούς. Δυστυχώς, έχουμε τέσσερις νεκρούς. Ένας από αυτούς ήταν καθηγητής και τρεις ήταν μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε χειρουργική επέμβαση και εκτιμάται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται. Ελπίζουμε ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό».

«Ήρθε με πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες και μπήκε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας» ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το CNNTurk.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi



Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, “Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine… pic.twitter.com/qK5IoYKRrF — CNN TÜRK (@cnnturk) April 15, 2026

Σοκαριστικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τους μαθητές του σχολείου να τρέχουν να ξεφύγουν ενώ ακούγονται οι πυροβολισμοί. Παιδιά πηδάνε από παράθυρα που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος για να σωθούν και κυριαρχεί ο πανικός.

#SONDAKİKA Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi pic.twitter.com/w4qOs1bqok — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 15, 2026

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν, ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί και ο Υπουργός Υγείας, Καθηγητής Δρ. Κεμάλ Μεμισόγλου, αναχώρησαν για το Καχραμανμαράς για να επισκεφθούν την περιοχή μετά το νέο περιστατικό στο σχολείο.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. pic.twitter.com/1kYKg4Dxrq — (@HamdiCelikbas) April 15, 2026

Ανακοίνωση εξέδωσε και το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας

Η αποτρόπαια επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ της επαρχίας Καχραμάνμαρας έχει συγκλονίσει και θλίψει βαθιά το έθνος μας, ιδιαίτερα την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ένας μαθητής του σχολείου πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση εντός του σχολικού χώρου.

Από τη στιγμή του περιστατικού, η διαδικασία παρακολουθείται με ευαισθησία από το Υπουργείο μας και όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται συντονισμένα από τις αρμόδιες μονάδες μας.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: Yaralılar ve can kaybı var… https://t.co/klyQa3PEqW (@HamdiCelikbas) April 15, 2026

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, κ. Γιουσούφ Τεκίν και οι συνοδοί αξιωματούχοι αναχώρησαν αμέσως για την περιοχή μόλις έλαβαν την είδηση ​​του περιστατικού. Επιπλέον, τέσσερις επικεφαλής επιθεωρητές του Υπουργείου έχουν οριστεί για να διερευνήσουν το περιστατικό από όλες τις πλευρές και έχουν αποσταλεί στην επαρχία Καχραμάνμαρας.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και λαμβάνουν θεραπεία, και προσευχόμαστε για το έλεος του Θεού στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που έχασαν τη ζωή τους.

Μια λεπτομερής δήλωση σχετικά με αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό θα κοινοποιηθεί στο κοινό εν ευθέτω χρόνω.