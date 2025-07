Τουρκία: Βιβλική καταστροφή στην Προύσα από μεγάλες φωτιές – Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη

Τον δικό της πύρινο εφιάλτη ζει η Τουρκία με ανεξέλεγκτη φωτιά να μαίνεται στην επαρχία της Προύσας.

Η κινητοποίηση στην Τουρκία για την φωτιά στην Προύσα είναι μεγάλη κλείνοντας κεντρικούς οδικούς άξονες.

Η συγκεκριμένη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (26.07.2025) στις περιοχές Kestel και Gürsu και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ενδεικτικό της κατάσταση είναι οι φλόγες έφτασαν στα σπίτια, ενώ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη, καταστρέφοντας ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής.

Bursa, Turkey tonight



Reminder….Record temperature of 50.5C was recorded in Turkey yesterday.



It's only going to get worse.