Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τουρκικά λιμάνια ζητούν από τα πλοία να δηλώσουν ότι δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Άγκυρας να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με το Τελ Αβίβ, οι οποίες υπολογίζονταν σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, λόγω του πολέμου στη Γάζα
Λιμάνι στην Τουρκία
Λιμάνι στην Τουρκία / REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

Oι λιμενικές αρχές της Τουρκίας, έχουν αρχίσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να δηλώνουν ότι τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα.

Σύμφωνα με δύο πηγές από τον τομέα της ναυτιλίας, το γραφείο του λιμενάρχη είχε δώσει προφορικές οδηγίες στους λιμενικούς πράκτορες να παρέχουν γραπτές διαβεβαιώσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη εγκύκλιος για το θέμα. Πέρυσι, η Τουρκία είχε διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ.

Μία από τις πηγές, μάλιστα, ανέφερε ότι η οδηγία ισχύει για όλα τα λιμάνια της Τουρκίας.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να δηλώνει ότι οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι χειριστές των πλοίων δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ και ότι ορισμένα είδη φορτίου, όπως εκρηκτικά και ραδιενεργά υλικά ή στρατιωτικός εξοπλισμός, δεν βρίσκονται επί του πλοίου που κατευθύνεται προς το Ισραήλ, ανέφερε η δεύτερη πηγή.

αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν πρόκειται για επίσημη πολιτική ή για προσωρινό μέτρο που εφαρμόζεται σε ανεπίσημο επίπεδο.

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Άγκυρας να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με το Τελ Αβίβ, οι οποίες υπολογίζονταν σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, λόγω του πολέμου στη Γάζα με την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ζελένσκι: Η συνάντηση με τον Πούτιν μπορεί να γίνει αν συμφωνηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – «Όχι» για Βουδαπέστη
«Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μία ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ», είπε - Ελβετία, Αυστρία ή Τουρκία «ψηφίζει» ο Ουκρανός πρόεδρος ως τις χώρες που μπορεί να τους φιλοξενήσουν για τι διμερή συνάντηση
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 22
«Τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας χρειάζονται συνεχή βελτίωση γιατί δέχονται κολοσσιαίες απειλές» λέει ο επικεφαλής της Rosatom
«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, είναι μια εποχή τεράστιων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, διευθυντής της Rosatom
Θραύσματα εκρηκτικού μηχανισμού, με μια προειδοποιητική πινακίδα για ακτινοβολία στο προσκήνιο, εκτίθενται από τις ουκρανικές αρχές μετά από επίθεση με drone στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ, Ουκρανία 1
34χρονη από τις ΗΠΑ πυροβόλησε τον σύζυγο και τα 2 παιδιά της και αυτοκτόνησε – Το ανατριχιαστικό βίντεο πριν το φονικό
Τραγική ειρωνεία αποτελεί ένα βίντεο που ανέβασε 2 μέρες πριν το φονικό η 34χρονη Έμιλι στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μιλούσε για τη μάχη που έδινε με την κατάθλιψη
Η Έμιλι Λονγκ και η οικογένειά της
4
Newsit logo
Newsit logo