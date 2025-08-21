Τουρκικά λιμάνια ζητούν από τα πλοία να δηλώσουν ότι δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ

Oι λιμενικές αρχές της Τουρκίας, έχουν αρχίσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να δηλώνουν ότι τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα.

Σύμφωνα με δύο πηγές από τον τομέα της ναυτιλίας, το γραφείο του λιμενάρχη είχε δώσει προφορικές οδηγίες στους λιμενικούς πράκτορες να παρέχουν γραπτές διαβεβαιώσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη εγκύκλιος για το θέμα. Πέρυσι, η Τουρκία είχε διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ.

Μία από τις πηγές, μάλιστα, ανέφερε ότι η οδηγία ισχύει για όλα τα λιμάνια της Τουρκίας.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να δηλώνει ότι οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι χειριστές των πλοίων δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ και ότι ορισμένα είδη φορτίου, όπως εκρηκτικά και ραδιενεργά υλικά ή στρατιωτικός εξοπλισμός, δεν βρίσκονται επί του πλοίου που κατευθύνεται προς το Ισραήλ, ανέφερε η δεύτερη πηγή.

αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν πρόκειται για επίσημη πολιτική ή για προσωρινό μέτρο που εφαρμόζεται σε ανεπίσημο επίπεδο.

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Άγκυρας να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με το Τελ Αβίβ, οι οποίες υπολογίζονταν σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, λόγω του πολέμου στη Γάζα με την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς.