Τούρκος νοσηλευτής πνιγόταν την ώρα που έτρωγε: Έκανε τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του – «Δεν πανικοβλήθηκα καθόλου»

Ο άνδρας με απόλυτη ψυχραιμία έκανε πρώτες βοήθειες στον εαυτό του και έσωσε τη ζωή του
Τούρκος νοσηλευτής
Τούρκος νοσηλευτής / Χ

Το χειρότερο σενάριο για να πάθει κάποιος κάτι, είναι να βρίσκεται ολομόναχος. Ένας νοσηλευτής στην Τουρκία, πνιγόταν με φαγητό, όμως ευτυχώς, ήξερε πρώτες βοήθειες, το τι πρέπει να κάνει για να σώσει τον εαυτό του.

Ένας εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο στο Οσμανίγιε της Τουρκίας έσωσε ο μόνος του τη ζωή του, καθώς πνίγηκε ενώ έτρωγε και δεν βρισκόταν κανένας άλλος γύρω του.

Μην έχοντας κανέναν κοντά του να τον συνδράμει, ο Ιλίας Γιλντίρ κατέφυγε σε μια καρέκλα για να εφαρμόσει μόνος του τη μέθοδο Χάιμλιχ και έτσι κατάφερε να απομακρύνει την τροφή που του είχε φράξει τον λαιμό.

 

Περιγράφοντας την εμπειρία του, ο Ιλίας Γιλντίρ είπε: «Είχα παραγγείλει φαγητό ενώ καθόμουν στο γραφείο μου. Ενώ έτρωγα, αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου, και ένα κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό μου και τον μπλόκαρε εντελώς. Γνωρίζοντας τη σημασία των πρώτων βοηθειών, δεν πανικοβλήθηκα καθόλου. Εφόσον είμαι εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, ήξερα τι να κάνω και έδρασα μέσως ήρεμα. Πήγα ακριβώς πίσω από το κάθισμα Ασκώντας ισχυρή πίεση στο στήθος μου, κατάφερα να αποβάλω το αντικείμενο».

