Τραγικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα: Βίντεο από τη στιγμή που δρόμος ανοίγει και «καταπίνει» 30χρονο οδηγό μοτοσικλέτας

Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Σεούλ, την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, όταν σχηματίστηκε ξαφνικά μία τεράστια τρύπα στο δρόμο με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός μοτοσικλέτας που περνούσε από το σημείο, να βρει τραγικό θάνατο.

Το απίστευτο δυστύχημα με τον 30χρονο οδηγός της μοτοσικλέτας, έγινε στην περιοχή Γκανγκντόνγκ της Νότιας Κορέας. τη Δευτέρα, Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι της μοιραίας καθίζησης του δρόμου. Τα βίντεο ντοκουμέντα που έχουν βγει στο φως, προκαλούν τρόμο.

Σε ένα από αυτά φαίνεται ο οδηγός μοτοσικλέτας να κινείται αμέριμνος στον δρόμο, όταν ξαφνικά ανοίγει η τεράστια τρύπα μεγέθους 20 μέτρων βάθους και πλάτους. Το αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά από την μοτοσικλέτα, καταφέρνει τελευταία στιγμή να μην πέσει αλλά δυστυχώς ήταν ήδη πολύ αργά για τον 30χρονο, αναφέρει το ΒΒC.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Rescue efforts continued Tuesday to locate a motorcyclist who fell into a massive sinkhole in Seoul’s Gangdong-gu district, more than 12 hours after the incident, authorities said.https://t.co/9QfY8etBXN pic.twitter.com/Uf3J7RD5Ng