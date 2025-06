Τραγωδία Air India: Ο 40χρονος μοναδικός επιζών αποκαλύπτει πώς βγήκε από τα συντρίμμια του αεροπλάνου

O Vishwash Kumar Ramesh είναι ο μόνος άνθρωπος που επέζησε από την πτήση της Air India. Ο 40χρονος Βρετανός υπήκοος αποκαλύπτει πώς κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια του Boeing 787 Dreamliner που συνετρίβη στις 12 Ιουνίου στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας, με συνολικό τραγικό απολογισμό 270 νεκρούς.

Ο Vishwash Kumar Ramesh, πατέρας ενός παιδιού, καθόταν στη θέση 11A της μοιραίας πτήσης της Air India η οποία είχε προορισμό το Γκάτγουικ του Λονδίνου αλλά κατέπεσε και συνετρίβη σχεδόν αμέσως μετά την απογείωσή της, χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι επέζησε.

Ο 40χρονος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη που δεν μπόρεσε να σώσει τον αδελφό του Ajay, ο οποίος καθόταν στη θέση 11J και σκοτώθηκε στο δυστύχημα.

«Είναι θαύμα που επέζησα. Είμαι καλά σωματικά, αλλά νιώθω απαίσια που δεν μπόρεσα να σώσω τον Ajay», δήλωσε στη βρετανική «The Sun»

Ο Vishwash σχεδίαζε να κλείσει δύο θέσεις στη μοιραία πτήση «AI171» της Air India – τη μία δίπλα στην άλλη. Ωστόσο, καθυστέρησε να κάνει την κράτηση και έτσι αναγκάστηκε να διαλέξει ξεχωριστές θέσεις για εκείνον και τον αδελφό του.

«Αν είχαμε καθίσει μαζί, ίσως και οι δύο να είχαμε επιβιώσει. Προσπάθησα να βρω δύο θέσεις μαζί, αλλά κάποιος είχε ήδη κλείσει μία. Εγώ και ο Ajay θα καθόμασταν μαζί, αλλά έχασα τον αδερφό μου μπροστά στα μάτια μου. Έτσι, τώρα σκέφτομαι συνεχώς “Γιατί δεν έσωσα τον αδερφό μου;”», είπε.

Ο 40ρονος, που καθόταν δίπλα σε μία από τις εξόδους κινδύνου, κατάφερε να βγει από ένα άνοιγμα στην παραμορφωμένη άτρακτο του αεροσκάφους και να σωθεί.

Σε βίντεο φαίνεται να προσπαθεί να επιστρέψει στη φλεγόμενη άτρακτο για να σώσει τον αδελφό του, λέγοντας στους διασώστες «είναι μέσα και καίγεται, πρέπει να τον σώσω».

Όπως έγινε γνωστό, ο εργαζόμενος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που τον απομάκρυνε από το σημείο δεν είχε καταλάβει ότι επρόκειτο για επιβάτη του αεροπλάνου.

Ο Vishwash, που επέζησε με ελαφρά τραύματα, κράτησε το φέρετρο του αδελφού του στην κηδεία που έγινε στο Γκουτζαράτ, σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

