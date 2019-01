Τραγωδία! Πέντε παιδιά σκοτώθηκαν καθ’ οδόν γιά την Disneyland

Επτά νεκροί, από τους οποίους οι πέντε είναι παιδιά, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός τρομερής σύγκρουσης 4 αυτοκινήτων σε δρόμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την σύγκρουση διέρρευσαν στην άσφαλτο σχεδόν 190 λίτρα πετρελαίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί αμέσως πυρκαγιά.

Από την σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν δύο βυτιοφόρα και δύο επιβατηγά αυτοκίνητα τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλα 8 άτομα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό αν ανάμεσα στους τραυματίες είναι κι άλλα παιδιά.

5 children in a church passenger van are among the 7 killed in fiery Florida highway crash https://t.co/BqQQVWYT0n pic.twitter.com/Zx2ZEJTU2n

— USA TODAY (@USATODAY) January 4, 2019