Τραγωδία στη Σκωτία: Νεκροί πατέρας και γιος που έκαναν πεζοπορία στα Χάιλαντς – Πέθαναν 100 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλο

Σε οικογενειακή τραγωδία κατέληξε μία πεζοπορία στα Χάιλαντς στη Σκωτία. Ένας 49χρονος πατέρας και ο 12χρονος γιος του βρέθηκαν νεκροί. Ένας άνδρας οδηγός βουνού κατέθεσε πως συνάντησε τον πατέρα, Τόμας Πάρι την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη τους, όταν εκείνος τον σταμάτησε για να ζητήσει οδηγίες.

Τα συμπεράσματα της νεκροψίας στις σορούς του 49χρονου Τόμας Πάρι και του 12χρονου Ρίτσαρντ Πάρι, του πατέρα και του γιου που ξεψύχησαν ενώ έκαναν πεζοπορία στην απότομη και βραχώδη κορυφή Μπιντιάν ναμ Μπιάν των Χάιλαντς στη Σκωτία έδειξαν ότι ο θάνατός τους ήταν ατύχημα.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», το 12χρονο αγόρι πέθανε από υποθερμία μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του πατέρα του, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση, στις 28 Μαΐου 2024.

Η νεκροψία – νεκροτομή αποκάλυψε ότι ο γιος επέζησε αρχικά από την πτώση, ωστόσο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στη συνέχεια ξεψύχησε από υποθερμία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αναφέρθηκε ότι οι δύο τους διέθεταν μόνον έναν βασικό χάρτη, ο οποίος εμφάνιζε διαδρομή GPS και υψομετρικές καμπύλες, χωρίς περαιτέρω γεωγραφικά ή μορφολογικά στοιχεία της περιοχής.

Ένας άνδρας οδηγός βουνού κατέθεσε πως συνάντησε τον πατέρα την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη τους, όταν εκείνος τον σταμάτησε για να ζητήσει οδηγίες. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τους είπε πως η πλαγιά ήταν εξαιρετικά απόκρημνη και πως πλησιάζοντας στην κορυφή υπήρχαν επικίνδυνοι βράχοι.

Μία άλλη μαρτυρία στο δικαστήριο προερχόταν από έναν επαγγελματία ορειβάτη, που εκείνη την ημέρα συνόδευε μία ομάδα εννέα ατόμων. Κατά την κάθοδό του, εντόπισε δύο άνδρες που έμοιαζαν να είναι περίπου 50 και 10 ετών. Ο μεγαλύτερος τον ρώτησε για την καταλληλότερη διαδρομή προς την κορυφή, δείχνοντάς του έναν απλό χάρτη, με τον μάρτυρα να του εξηγεί τις δυσκολίες του εδάφους και τα σημεία με τους γκρεμούς.

Η δήλωση της διπλής εξαφάνισης

Από τις έρευνες προέκυψε ότι ο Τόμας Πάρι είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, Γκέμα, νωρίς το πρωί της 28ης Μαΐου 2024 για να την ενημερώσει για το πρόγραμμά τους.

Παρόλο που αναμένονταν να επιστρέψουν σπίτι το ίδιο βράδυ, δεν έδωσαν σημεία ζωής, με αποτέλεσμα η σύζυγος να δηλώσει την εξαφάνισή τους το επόμενο πρωί και την Αστυνομία της Σκωτίας να ξεκινά την αναζήτηση λίγο μετά το μεσημέρι.

Σύντομα βρέθηκε το αυτοκίνητό τους στο πάρκινγκ «Three Sisters» στο Γκλένκο, και μετά από έρευνες στο βουνό, οι δύο σοροί εντοπίστηκαν το απόγευμα της 29ης Μαΐου.

Μέσα στο όχημα των Πάρι υπήρχαν προσωπικά είδη, όπως κινητό, ρουχισμό, εξοπλισμός πικνίκ και δύο υπνόσακοι, ενώ ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από έδαφος και αέρα.

Son, 12, died of hypothermia after father, 49, fell from a height while hillwalking in the Scottish Highlands, inquest hears https://t.co/AwiYpLTmmk — Daily Mail (@DailyMail) February 10, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η σορός του πατέρα έφερε τραύματα που υποδήλωναν πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ ο γιος του βρέθηκε νεκρός σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.