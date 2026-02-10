Κόσμος

Τραγωδία στη Σκωτία: Νεκροί πατέρας και γιος που έκαναν πεζοπορία στα Χάιλαντς – Πέθαναν 100 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλο

Σύμφωνα με την «Daily Mail», πρώτος πέθανε ο πατέρας έπειτα από πτώση και το αγόρι ξεψύχησε από υποθερμία
Τραγωδία στα Highlands της Σκωτίας
Τα σκωτσέζικα Χάιλαντς φωτογραφία (αρχείου) Χ

Σε οικογενειακή τραγωδία κατέληξε μία πεζοπορία στα Χάιλαντς στη Σκωτία. Ένας 49χρονος πατέρας και ο 12χρονος γιος του βρέθηκαν νεκροί. Ένας άνδρας οδηγός βουνού κατέθεσε πως συνάντησε τον πατέρα, Τόμας Πάρι την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη τους, όταν εκείνος τον σταμάτησε για να ζητήσει οδηγίες.

Τα συμπεράσματα της νεκροψίας στις σορούς του 49χρονου Τόμας Πάρι και του 12χρονου Ρίτσαρντ Πάρι, του πατέρα και του γιου που ξεψύχησαν ενώ έκαναν πεζοπορία στην απότομη και βραχώδη κορυφή Μπιντιάν ναμ Μπιάν των Χάιλαντς στη Σκωτία έδειξαν ότι ο θάνατός τους ήταν ατύχημα.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», το 12χρονο αγόρι πέθανε από υποθερμία μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του πατέρα του, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση, στις 28 Μαΐου 2024.

Η νεκροψία – νεκροτομή αποκάλυψε ότι ο γιος επέζησε αρχικά από την πτώση, ωστόσο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στη συνέχεια ξεψύχησε από υποθερμία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αναφέρθηκε ότι οι δύο τους διέθεταν μόνον έναν βασικό χάρτη, ο οποίος εμφάνιζε διαδρομή GPS και υψομετρικές καμπύλες, χωρίς περαιτέρω γεωγραφικά ή μορφολογικά στοιχεία της περιοχής.

Ένας άνδρας οδηγός βουνού κατέθεσε πως συνάντησε τον πατέρα την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη τους, όταν εκείνος τον σταμάτησε για να ζητήσει οδηγίες. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τους είπε πως η πλαγιά ήταν εξαιρετικά απόκρημνη και πως πλησιάζοντας στην κορυφή υπήρχαν επικίνδυνοι βράχοι.

Μία άλλη μαρτυρία στο δικαστήριο προερχόταν από έναν επαγγελματία ορειβάτη, που εκείνη την ημέρα συνόδευε μία ομάδα εννέα ατόμων. Κατά την κάθοδό του, εντόπισε δύο άνδρες που έμοιαζαν να είναι περίπου 50 και 10 ετών. Ο μεγαλύτερος τον ρώτησε για την καταλληλότερη διαδρομή προς την κορυφή, δείχνοντάς του έναν απλό χάρτη, με τον μάρτυρα να του εξηγεί τις δυσκολίες του εδάφους και τα σημεία με τους γκρεμούς.

Η δήλωση της διπλής εξαφάνισης

Από τις έρευνες προέκυψε ότι ο Τόμας Πάρι είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, Γκέμα, νωρίς το πρωί της 28ης Μαΐου 2024 για να την ενημερώσει για το πρόγραμμά τους.

Παρόλο που αναμένονταν να επιστρέψουν σπίτι το ίδιο βράδυ, δεν έδωσαν σημεία ζωής, με αποτέλεσμα η σύζυγος να δηλώσει την εξαφάνισή τους το επόμενο πρωί και την Αστυνομία της Σκωτίας να ξεκινά την αναζήτηση λίγο μετά το μεσημέρι.

Σύντομα βρέθηκε το αυτοκίνητό τους στο πάρκινγκ «Three Sisters» στο Γκλένκο, και μετά από έρευνες στο βουνό, οι δύο σοροί εντοπίστηκαν το απόγευμα της 29ης Μαΐου.

Μέσα στο όχημα των Πάρι υπήρχαν προσωπικά είδη, όπως κινητό, ρουχισμό, εξοπλισμός πικνίκ και δύο υπνόσακοι, ενώ ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από έδαφος και αέρα.

 

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η σορός του πατέρα έφερε τραύματα που υποδήλωναν πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ ο γιος του βρέθηκε νεκρός σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
84
73
71
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τον απαγωγέα της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC
Η κάμερα στο κουδούνι της εξώπορτας στο σπίτι της Νάνσι Γκάρθι είχε ανιχνεύσει κίνηση, όμως οι αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν καταφέρει να ανακτήσουν το βίντεο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου
Ο απαγωγέας της Νάνσι Γκάρθι
Σουηδέζα πρώην μοντέλο αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία του Επστάιν - «Με βίασε σε πισίνα στις Κάννες»
Η Έμπα Κάρλσον κατηγορεί τον Ντάνιελ Σ., πως την πήγε πρώτα στο Μονακό, κατόπιν στη Γαλλία, υποσχόμενός της καριέρα μοντέλου πριν τη βιάσει σε μία πισίνα στις Κάννες
Ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Jeffrey Epstein με μία γυναίκα
Newsit logo
Newsit logo