Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Λεωφορείο έπεσε από ύψος 300 μέτρων – 15 οι νεκροί, ανάμεσα στους τραυματίες και παιδιά

Από την προκαταρκτική έρευνα αποκαλύφθηκε πως ο οδηγός πιθανότατα ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει στον γκρεμό
Λεωφορείο
Το λεωφορείο που έπεσε από τον γκρεμό / AP / Prasanna Pathmasiri

Από γκρεμό τουλάχιστον 300 μέτρων, έπεσε ένα τουριστικό λεωφορείο στη Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 15 άνθρωποι. Το σοκαριστικό δυστύχημα έγινε το βράδυ της Πέμπτης (04.09.2025) κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο.

Από την πτώση του λεωφορείου τραυματίστηκαν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά. Οι τραυματίες κατάφεραν να βγουν από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου λεωφορείου που έπεσε στο κενό, κοντά στην πόλη Γουελαγουάγια στη Σρι Λάνκα.

Οι ανυποψίαστοι επιβάτες βρέθηκαν μέσα στο λεωφορείο καθώς θέλησαν να απολαύσουν από κοντά πόλεις με καταπράσινες φυτείες τσαγιού στην περιοχή. Κανείς δεν φανταζόταν πως αυτή η εκδρομή θα βαφτεί με αίμα.

Επιζών, μιλώντας στις αρχές αποκάλυψε πως ο οδηγός του λεωφορείου πρόλαβε να προειδοποιήσει τους επιβάτες για την πτώση, πριν πέσει στο κενό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της τραγωδίας αν και πιστεύεται ότι χάλασαν τα φρένα αφού το λεωφορείο χτύπησε πρώτα ένα άλλο αυτοκίνητο όπου ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Από την προκαταρκτική έρευνα αποκαλύφθηκε πως ο οδηγός πιθανότατα ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει στον γκρεμό.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές χάους. Τραυματισμένοι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν από το κατεστραμμένο λεωφορείο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Δίπλα τους κείτονταν τα άψυχα σώματα των φίλων τους.

Στα πλάνα που βγήκαν στα social media φαίνεται ο κόσμος να τρέχει πανικόβλητος ενώ πολλοί κρατούν το κεφάλι τους μη μπορώντας να πιστέψουν τα όσα βλέπουν.

Από την πρόσκρουση στο έδαφος, το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς. Η οροφή του ξηλώθηκε ολόκληρη ενώ κάποια από τα καθίσματα παραμένουν στη θέση του.

Κόσμος
