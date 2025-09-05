Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Λεωφορείο έπεσε από ύψος 300 μέτρων – 15 οι νεκροί, ανάμεσα στους τραυματίες και παιδιά

Από γκρεμό τουλάχιστον 300 μέτρων, έπεσε ένα τουριστικό λεωφορείο στη Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 15 άνθρωποι. Το σοκαριστικό δυστύχημα έγινε το βράδυ της Πέμπτης (04.09.2025) κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο.

Από την πτώση του λεωφορείου τραυματίστηκαν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά. Οι τραυματίες κατάφεραν να βγουν από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου λεωφορείου που έπεσε στο κενό, κοντά στην πόλη Γουελαγουάγια στη Σρι Λάνκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ανυποψίαστοι επιβάτες βρέθηκαν μέσα στο λεωφορείο καθώς θέλησαν να απολαύσουν από κοντά πόλεις με καταπράσινες φυτείες τσαγιού στην περιοχή. Κανείς δεν φανταζόταν πως αυτή η εκδρομή θα βαφτεί με αίμα.

200 Sri Lanka Army personnel, including specialized commandos, joined with local residents to carry out an overnight rescue after the Ella bus tragedy pic.twitter.com/Sx81O5rHW0 — NewsWire (@NewsWireLK) September 5, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιζών, μιλώντας στις αρχές αποκάλυψε πως ο οδηγός του λεωφορείου πρόλαβε να προειδοποιήσει τους επιβάτες για την πτώση, πριν πέσει στο κενό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της τραγωδίας αν και πιστεύεται ότι χάλασαν τα φρένα αφού το λεωφορείο χτύπησε πρώτα ένα άλλο αυτοκίνητο όπου ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.



have been killed in Sri Lanka after a passenger bus veered off a 1,000ft cliff. pic.twitter.com/98SRxMwXVu — Make Europe Great Again – M.E.G.A (@ScaryEurope) September 5, 2025

Από την προκαταρκτική έρευνα αποκαλύφθηκε πως ο οδηγός πιθανότατα ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει στον γκρεμό.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές χάους. Τραυματισμένοι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν από το κατεστραμμένο λεωφορείο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Δίπλα τους κείτονταν τα άψυχα σώματα των φίλων τους.

#EXCLUSIVE BUS ACCIDENT IN WELLAWAYA, UVA PROVINCE, SRI LANKA, KILLS 15 PEOPLES



Friday, 5th September 2025 pic.twitter.com/h5ddr6liml — Agraprana Pahlawan – (@skynewsagra) September 5, 2025

Στα πλάνα που βγήκαν στα social media φαίνεται ο κόσμος να τρέχει πανικόβλητος ενώ πολλοί κρατούν το κεφάλι τους μη μπορώντας να πιστέψουν τα όσα βλέπουν.

Από την πρόσκρουση στο έδαφος, το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς. Η οροφή του ξηλώθηκε ολόκληρη ενώ κάποια από τα καθίσματα παραμένουν στη θέση του.