Τραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από χιονοστιβάδα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στη Βαλ Ριντάνα, στην Ιταλία.

Είκοσι πέντε άτομα από διάφορες ομάδες πεζοπορίας βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα στη Βαλ Ριντάνα, στην Ιταλία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά έξι ελικόπτερα και περίπου 80 διασώστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο αγνοείται.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη μεγάλη χιονοστιβάδα στο Μόντε Νεβόζο. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους έξι άνθρωποι, στο πιο σοβαρό ορειβατικό δυστύχημα των τελευταίων δεκαετιών στο Νότιο Τιρόλο.