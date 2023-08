Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν αργά χθες το βράδυ κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς στην κομητεία Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια κοντά στο Καμπαζόν, σκοτώνοντας τους τρεις επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Απαντώντας μέσω email στο Reuters το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ανέφερε ότι ερευνά την εναέρια σύγκρουση μεταξύ ενός ελικοπτέρου Bell 407 και ενός ελικοπτέρου Sikorsky S-64E στην Καλιφόρνια.

Το πρώτο ελικόπτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, αλλά το δεύτερο συνετρίβη, σκοτώνοντας και τα τρία άτομα που επέβαιναν, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο τον επικεφαλής του Τμήματος Δασών και Πυροπροστασίας της Νότιας Περιφέρειας της Καλιφόρνια (CalFire) Ντέιβιντ Φούλσερ.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας πιλότος, ένας επικεφαλής τμήματος της CalFire και ένας κυβερνήτης, τόνισε ο Φούλσερ στο CNN.

