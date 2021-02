Τραγωδία στην Κολομβία: Δώδεκα νεκροί σε ναυάγιο δύο πλοίων – Ανάμεσά τους 7 παιδιά (vid)

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (30/1) όταν ναυάγησαν δύο πλοία κοντά στην πόλη Τουμάκο της Κολομβίας, στα σύνορα με τον Ισημερινό. Όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή (31/1) οι κολομβιανές αρχές, ανάμεσα στα θύματα της ναυτικής τραγωδίας ήταν και επτά παιδιά.

«Ενημερωθήκαμε ότι δύο πλεούμενα ανατράπηκαν και 35 άνθρωποι διασώθηκαν» από αλιείς της περιοχής, εκ των οποίων «δέκα ενήλικοι και τρία παιδιά έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο», είπε σε δημοσιογράφους ο Χοσέ Νταβίντ Εσπίτια, αντιναύαρχος του κολομβιανού Πολεμικού Ναυτικού, προσθέτοντας ότι διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

«Επί του παρόντος» είναι γνωστό ότι δώδεκα ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και ότι ανάμεσα στα θύματα είναι επτά παιδιά, ηλικίας τριών ως δεκαέξι ετών, δήλωσε από την πλευρά της η Μαρία Εμίλσεν Ανγκούλο, η δήμαρχος της Τουμάκο, πόλης στα κολομβιανά παράλια στον Ειρηνικό.

