Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας μετά την βύθιση σκαφών στο Κάβο Γκρέκο από σφοδρή καταιγίδα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος το Σάββατο (29.08.2026) στην περιοχή Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, όπου είχε ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα και φυσούσαν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να βυθιστούν τρία σκάφη.

Ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν νεκρό τον άντρα που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Πρόκειται για 76χρονο Ελληνοκύπριο γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος επέβαινε στο σκάφος μαζί με την κόρη και την σύντροφό του, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κύπρου όπου νοσηλεύονται.

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Σύμφωνα με το philenews.com, το απόγευμα είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση προς εντοπισμό του, αφότου διασώθηκαν άλλα πέντε άτομα που επέβαιναν σε τρία σκάφη. Ο 76χρονος εντοπίστηκε τελικά αναίσθητος από δύτες και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πηγές από το ΚΣΕΔ αναφέρουν ότι η σύντροφός του και η κόρη του πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια. Ο 76χρονος επιχειρηματίας φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Στην περιοχή επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το ΚΣΕΔ αφού κινδύνευαν να βυθιστούν τρία σκάφη που βρίσκονταν στον κόλπο μεταξύ του Κόννου και Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο.

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Αρχικά βυθίστηκε ένα σκάφος που είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό, στο οποίο επέβαινε ένας άνθρωπος που διασώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο πήδηξε από μόνο του στα βράχια και σώθηκε από μέλη της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν άκατοι, καθώς και ελικόπτερο που επιχείρησαν για την διάσωση συντρόφου και κόρης από το δεύτερο σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαινε και ο άτυχος 76χρονος. Το σκάφος βυθίστηκε στη συνέχεια και ο άνδρας θεωρήθηκε αγνοούμενος, γι’ αυτό και ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό του.

Ταυτόχρονα διασώθηκαν άλλα δύο άτομα από τρίτο σκάφος, το οποίο κινδύνεψε να βυθιστεί, και είναι καλά στην υγεία τους.

Οι έρευνες στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν αύριο Κυριακή, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Στην περιοχή θα βρεθούν με το πρώτο φως της ημέρας, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και μέλη του Τμήματος Αλιείας, που θα διενεργήσουν εξετάσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει πετρελαϊκή ρύπανση στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ

«Ανακοινώνεται ότι, στις 29 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:30, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο με σκοπό την διάσωση ατόμων σε κίνδυνο από 3 σκάφη, 2 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από προσάραξή τους σε βράχια λόγω έντονης θαλασσοταραχής.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκαν, Ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, Ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Κατά την επιχείρηση ανασύρθηκαν συνολικά 6 άτομα.

Το πρώτο άτομο διασώθηκε από περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και είναι καλά στην υγεία του. Τα Ελικόπτερα Ε-Δ ανέσυραν 5 άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποδεσμεύτηκαν ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ένα άτομο, Ελληνοκύπριος, αφού ανασύρθηκε αναίσθητος από Ελικόπτερο Ε-Δ μεταφέρθηκε στο ΓΝ Αμμοχώστου, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του».