Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο «χωρίς φρένα» – Συγκλονίζουν οι εικόνες

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (26.02.25) στην Ταϊλάνδη, όπου 18 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το τροχαίο συνέβη όταν το διώροφο λεωφορείο, που μετέφερε 49 ανθρώπους, ανάμεσά τους αντιπροσώπους των τοπικών αρχών, βγήκε από τον δρόμο ενώ κατέβαινε πλαγιά στην επαρχία Πράχιν Μπουρί, ανατολικά της Μπανγκόκ, πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

«Δεκαεπτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί επιτόπου και άλλος ένας υπέκυψε σε νοσοκομείο» όπου διακομίστηκε, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας.

«Ανακρίναμε τον οδηγό και κατέθεσε πως δεν είχε φρένα καθώς το λεωφορείο κατέβαινε την πλαγιά», πρόσθεσε.

At least 18 people have been killed and more than 30 injured in a tour bus accident in #Thailand. pic.twitter.com/cgv1a5HkaB