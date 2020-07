Σκηνές τρόμου στην Τουρκία από έκρηξη σε φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά από εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο.

Στη βορειοδυτική Τουρκία τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν την Πέμπτη (09.07.2020) την ζωή τους όταν εξερράγη φορτηγό με πυροτεχνήματα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Την 3η Ιουλίου ένα εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Σακάρια (σ.σ. Σαγγάριου) στην Τουρκία καταστράφηκε από μια σειρά από μεγάλες εκρήξεις που σημειώθηκαν εκεί, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι.

#BREAKING: At least three gendarmerie personnel killed and six others injured in Turkey’s Sakarya province after fireworks explode as they were being moved from previous accident site pic.twitter.com/E674Ap0hXt