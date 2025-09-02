Συμβαίνει τώρα:
Τραγωδία στο Σουδάν: Ολόκληρο χωριό ισοπεδώθηκε από κατολίσθηση, πάνω από 1.000 νεκροί

Μια φονική κατολίσθηση έπληξε απομονωμένο χωριό στα όρη του Νταρφούρ, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων και αφήνοντας μόλις έναν επιζώντα
Βίντεο που δείχνει την περιοχή όπου συνέβη η κατολίσθηση στο Σουδάν
Βίντεο που δείχνει την περιοχή όπου συνέβη η κατολίσθηση στο Σουδάν / Πηγή: Χ

Απόλυτη τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή Τζέμπελ Μάρα, στο Νταρφούρ, στα δυτικά του Σουδάν. Σύμφωνα με το Κίνημα-Στρατός Απελευθέρωσης του Σουδάν (SLM/A), που ελέγχει την περιοχή, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 31 Αυγούστου, όταν μια κατολίσθηση λάσπης ισοπέδωσε ολοκληρωτικά ένα χωριό. Μόνο ένα άτομο κατόρθωσε να επιβιώσει. Η οργάνωση, υπό την ηγεσία του Αμπντελουαχίντ Μοχάμεντ Νουρ, ανέφερε ότι η καταστροφή σημειώθηκε έπειτα από μέρες καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.

Το κίνημα, που ελέγχει τμήμα του απέραντου Νταρφούρ στα δυτικά του Σουδάν, απηύθυνε έκκληση στον ΟΗΕ και σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να συνδράμουν στον εντοπισμό των σορών μετά τη κατολίσθηση — ανδρών, γυναικών και παιδιών — και να παράσχουν άμεση βοήθεια. «Το χωριό ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά», τόνισε το SLM/A στην ανακοίνωσή του.

Πολλά από τα θύματα ήταν ήδη εκτοπισμένα, έχοντας φύγει για να σωθούν από τις συγκρούσεις ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που βρίσκονται σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023. Είχαν βρει καταφύγιο στα όρη Τζέμπελ Μάρα, παρά την οξεία έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων.

 

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που μπαίνει πλέον στον τρίτο του χρόνο, έχει ήδη προκαλέσει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και έχει ξεριζώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει πλέον την κατάσταση «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», με περισσότερο από τον μισό πληθυσμό να αντιμετωπίζει οξεία επισιτιστική ανασφάλεια. Αυτή την περίοδο, οι πιο σφοδρές συγκρούσεις επικεντρώνονται γύρω από την Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα του Βορείου Νταρφούρ, η οποία πολιορκείται από τις RSF που εντείνουν τις επιθέσεις τους.

