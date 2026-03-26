Τραμπ: 10 δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ – Αυτό ήταν το μυστηριώδες «δώρο» του Ιράν

Έντονα είναι εδώ και ημέρες τα σενάρια για συνομιλίες του Ιράν με τις ΗΠΑ έτσι ώστε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατυμπανίζει ότι έχει καταστρέψει το ναυτικό και την αεροπορία της Τεχεράνης.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε κάνει αναφορά για ένα μυστηριώδες «δώρο», που έκανε το Ιράν, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνομιλίας και είχε να κάνει όπως είχε πει με την ενέργεια και το πετρέλαιο.

Σήμερα, Πέμπτη, 26.03.2026, σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση 10 δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως ένα «πολύ μεγάλο δώρο».

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη είχε αρχικά δεσμευτεί να αφήσει να περάσουν 8 μεγάλα πετρελαιοφόρα, ωστόσο τελικά επέτρεψε τη διέλευση δέκα, με ορισμένα από αυτά να φέρουν σημαία Πακιστάν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με «τους σωστούς ανθρώπους» στο Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι στις ίδιες δηλώσεις του σήμερα, τόνισε ότι το Ιράν τον εκλιπαρεί για ειρήνη, όχι ο ίδιος.

Τι είπε για τα «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο επιβολής «διοδίων» για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, σημειώνοντας ότι, αν και το Ιράν δεν θα έπρεπε να προχωρά σε τέτοιες πρακτικές, στην πράξη το κάνει. Τόνισε επίσης ότι μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η ανάληψη ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένει κομβικής σημασίας για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.