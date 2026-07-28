Τραμπ: «Αν δεν ήμουν πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε – Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι κάνει το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά χτυπήματα, αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποβαθμίζοντας τις δηλώσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Με τη Διαστημική Δύναμη διαθέτουμε τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν».

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Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες γνωρίζουν τι συμβαίνει στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και παρακολουθούν στενά την περιοχή Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται πιθανή πυρηνική εγκατάσταση.

Trump on Iran’s Pickaxe Mountain:



I don't need Bibi to tell me that. Bibi is telling me that because he wants me to stay involved.



With the space force, we have the greatest cameras in the world focused. We know exactly what's going on.



I heard Bibi announced it. I said, “why… pic.twitter.com/PckJbOqd62 — Clash Report (@clashreport) July 28, 2026

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν νέες επιθέσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία. «Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα χρειαστεί να καταστρέψουμε και το Pickaxe Mountain» ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι δικές του αποφάσεις προστάτευσαν το Ισραήλ από την πυρηνική απειλή του Ιράν. «Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε».

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Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χτυπήσουν σημαντικές υποδομές του Ιράν, όπως μεγάλες γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα επιστρέψω και θα τελειώσω τη δουλειά. Μπορώ πολύ εύκολα να καταστρέψω τις περισσότερες μεγάλες γέφυρές τους μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες» είπε.

Trump on Iran:



If I go back and finish up the job, as some people would like, with the bridges — very easily I could take out most of their bridges in less than an hour.



But you know, it takes them 10 years to build a bridge. Bridges take the longest, and power plants are… pic.twitter.com/q1JbqCgAZ9 — Clash Report (@clashreport) July 28, 2026

Αναφερόμενος στις ενεργειακές υποδομές, σημείωσε: «Μέσα σε μία ημέρα όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είχαν καταστραφεί. Οι γέφυρες χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθούν», υποστήριξε.

Ο Τραμπ μίλησε ακόμη και για τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. «Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ. Μπορούν να ρίξουν μερικές νάρκες και να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά ο έλεγχος είναι δικός μας. Το Πολεμικό μας Ναυτικό είναι απίστευτο», είπε.

Τέλος, υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν επανήλθε μετά την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων πριν από περίπου δύο εβδομάδες, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιάζουν πλέον τις συμφωνίες. Κάθε φορά που συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξαφνικά λένε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες. Αυτό ακριβώς συζητάμε», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προτιμούν μια διπλωματική λύση, ωστόσο ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών του Ιράν.