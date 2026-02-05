Τραμπ, Άντριου, Γουάινστιν στη λίστα του FBI με τα 11 «επιφανή ονόματα» στην υπόθεση Επστάιν

Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση Επστάιν. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ – ο πρώην πρίγκιπας Άντριου – βρέθηκε το 2025 σε λίστα του FBI με 11 «επιφανή πρόσωπα» που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση στο πλαίσιο της έρευνας για τον καταδικασμένο παιδόφιλο. Στην ίδια λίστα, βλέπουμε τα ονόματα του Ντόναλντ Τραμπ, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο Μπιλ Κλίντον και άλλων.

Τα έγγραφα αναφέρουν συμμετοχή του πρώην πρίγκιπα Άντριου σε όργια στο ιδιωτικό τζετ «Lolita Express» και υποστηρίζουν ότι του προσφέρθηκαν σεξουαλικές «υπηρεσίες» για να παραμείνει «ευχαριστημένος», κατ’ εντολή της Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Dailymail.

Ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο Άντριου χόρευε προκλητικά με μια νεαρή κοπέλα στο νησί του Επστάιν στην Καραϊβική.

Στη λίστα με τα «επιφανή ονόματα» περιλαμβάνονται επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο Μπιλ Κλίντον, ο πρώην διευθυντής της Barclays Τζες Στέιλι και ο ιδρυτής της Victoria’s Secret, Λες Γουέξνερ. Άλλοι γνωστοί επιχειρηματίες και νομικοί, όπως ο Άλαν Ντέρσοβιτς, ο Λεόν Μπλακ, ο Ουίλιαμ Μπαρ και ο Γκλεν Ντάμπιν, εμφανίζονται επίσης στη λίστα.

Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν τις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν. Στην αναφορά για τον Άντριου περιλαμβάνονται τρεις βασικές κατηγορίες, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται αν οι πράκτορες επαλήθευσαν τα περιστατικά.

Η αναφορά τονίζει πάντως ότι από την εξέταση στοιχείων και μαρτυριών «δεν πραγματοποιήθηκαν όργια ή τρίο που να περιλάμβαναν δύο άνδρες» και ότι ο Επστάιν «δεν εξέδιδε τα θύματα για χρήματα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα και αρνείται ότι ήταν ποτέ φιλικός με τον Επστάιν, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «συκοφαντίες».