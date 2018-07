Τραμπ απειλεί Ροχανί! «Μην απειλήσεις ξανά τις ΗΠΑ αλλιώς…»

«Προς τον Ιρανό πρόεδρο Ροχανί: Μην απειλήσεις ποτέ ξανά τις ΗΠΑ αλλιώς θα υποστείς συνέπειες σαν αυτές που λίγοι στην Ιστορία όλη έχουν υποστεί. Δεν είμαστε πλέον μια χώρα που θα ανεχθεί τις παράφρονες δηλώσεις σου για τη βία και το θάνατο. Να είσαι προσεκτικός!». Αυτό ήταν το μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Με όλα, όλα όμως, τα γράμματα κεφαλαία!

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018