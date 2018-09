Τραμπ: Δεν σκοπεύσω να συναντηθώ με τον Ροχανί – Ιράν: Δεν σου ζητήσαμε ποτέ συνάντηση

«Παρά τα αιτήματα, δεν σχεδιάζω να συναντήσω τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί. Ίσως κάποια μέρα στο μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι είναι ένας απόλυτα υπέροχος άνθρωπος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Σεπτεμβρίου 2018