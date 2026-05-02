Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

WSJ: Το Ιράν δίνει την ευκαιρία σε Ρωσία και Κίνα να μελετήσουν σε πραγματικό χρόνο την ισχύ πυρός των ΗΠΑ

Ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στην Κίνα, Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν σε πραγματικό χρόνο τον αμερικανικό στρατό
Εκτόξευση αμερικανικού αντιβαλλιστικού πυραύλου THAAD
Εκτόξευση αμερικανικού αντιβαλλιστικού πυραύλου THAAD / EPA

Ο πόλεμος στο Ιράν προσέφερε στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα -τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια των ΗΠΑ – μια σπάνια ευκαιρία να μάθουν για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα παρατήρησαν για πρώτη φορά νέα οπλικά συστήματα των ΗΠΑ σε δράση στο πόλεμο κατά του Ιράν, όπως αεροπορικές επιδρομές ακριβείας υψηλής ταχύτητας, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επίσης κατέγραψαν πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ εξάντλησαν κρίσιμης σημασία οπλικά συστήματα, ιδιαίτερα πυραύλους Tomahawk και Patriot.

Επιπλέον, είδαν πώς φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή σε χώρες – συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο.

Η Wall Street Journal επισημαίνει παράλληλα ότι μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού του Ιράν βασίζεται σε κινεζική τεχνολογία ή περιέχει κινεζικά εξαρτήματα, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συλλέξει επιχειρησιακά δεδομένα, ιδίως σχετικά με το πώς το Ιράν στόχευσε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο.

Για τη Ρωσία, ο πόλεμος φέρεται να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του πώς αμερικανικά όπλα συγκρίνονται με ιρανικά, ειδικά στο πλαίσιο της αλληλεπικαλυπτόμενης τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι μια τέτοια βαθύτερη εικόνα είναι πολύτιμη για τη Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα, αλλά και σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
59
50
48
45
Newsit logo
Newsit logo