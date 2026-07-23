Γερμανία: Ένας τραυματίας σε ομηρεία σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ – Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι

Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο ομηρείας σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας στη Γερμανία, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές εάν βρίσκεται ακόμη εντός του κτιρίου και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα, όπου είναι σε εξέλιξη η ομηρεία.

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Geiselnahme in Bank in Regensburg – Person nach Messerangriff in Lebensgefahr https://t.co/KZN7gHJVMY pic.twitter.com/RK1alAHTFv — WELT (@welt) July 23, 2026

Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας είχαν ειδοποιηθεί και κατευθύνονταν προς το σημείο.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι τα κίνητρα του υπόπτου παραμένουν άγνωστα και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διατυπώσει κανένα αίτημα προς τις αρχές.

Το Ρέγκενσμπουργκ είναι πόλη περίπου 150.000 κατοίκων, που βρίσκεται ανάμεσα στη Νυρεμβέργη και το Μόναχο, στην ανατολική Βαυαρία, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία.