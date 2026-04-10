Τραμπ: «Γεμίζουμε τα πολεμικά πλοία με τα ισχυρότερα όπλα» – Νέες απειλές προς το Ιράν αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες

Με νέες απειλές προς το Ιράν επέστρεψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία στο Πακιστάν, θα συνεχίσουν να επιτίθενται στο Ιράν με ακόμη πιο ισχυρά όπλα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Μεγάλη Παρασκευή 10.04.2026, στη New York Post ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται ξανά με «τα καλύτερα πυρομαχικά», προκειμένου να είναι έτοιμα να επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν αν αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς με το Air Force Two προς το Ισλαμαμπάντ, όπου θα συμμετάσχει μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σε διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία ειρήνης με το Ιράν, μετά τη δίμηνη κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε την Τρίτη 07.04.3036.

«Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Σύντομα θα ξέρουμε», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική του συνέντευξη όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πως οι συνομιλίες θα έχουν επιτυχία.

Παράλληλα τόνισε: «Βρισκόμαστε σε φάση επανεκκίνησης. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμη καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και με τα οποία τους διαλύσαμε».

Συνεχίζοντας, προειδοποίησε πως «αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά».

Το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στις συνομιλίες από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος στις προηγούμενες επαφές είχε τονίσει ότι η χώρα του έχει αναφαίρετο δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά και από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας: «Έχεις να κάνεις με ανθρώπους που δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια. Μπροστά μας λένε ότι θα καταργήσουν όλα τα πυρηνικά όπλα και μετά βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και λένε πως θέλουν να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό. Οπότε θα δούμε».

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις αμερικανικές απαιτήσεις να παραδώσει το Ιράν περίπου 1.000 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται αποθηκευμένες υπόγεια, αλλά και να συνεχίσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει πως η ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασικό όρο για οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης πυρός, αν και μέχρι στιγμής λίγα πλοία έχουν περάσει από την περιοχή από τότε που σταμάτησαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί.

Άλλα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις θα είναι η διακοπή της στήριξης του Ιράν σε συμμαχικές οργανώσεις στην περιοχή, το μέλλον του βαλλιστικού πυραυλικού του προγράμματος, καθώς και το αίτημα της Τεχεράνης για άρση των αμερικανικών κυρώσεων.