Τραμπ για Κιμ: «Καλός τύπος αλλά κάποιες φορές πρέπει απλά να φεύγεις!»

Μια φράση του Ντόναλντ Τραμπ τα είπε όλα για την αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βόρεια Κορέα. Μιλώντας για τον Κιμ Γιονγκ Ουν είπε: «Είναι ωραίος τύπος. Έχει χαρακτήρα. Είχαμε κάποιες επιλογές αλλά αποφασίσαμε να μην τις χρησιμοποιήσουμε. Κάποιες φορές πρέπει απλά να φεύγεις. Αυτή ήταν μια από τις φορές αυτές».

