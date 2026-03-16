Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Χώρες που περνούν πετρέλαιο από εκεί αρνούνται να βοηθήσουν, θα το θυμόμαστε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κατάσταση στο Ιράν έχει επιδεινωθεί δραματικά μετά τις τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα στις στρατιωτικές της δυνατότητες, υποστηρίζοντας ότι «το Ιράν έχει καταστραφεί. Δεν έχει στρατό, Δεν έχει αεροπορία. Οι περισσότεροι ηγέτες έχουν εξαλειφθεί, κατά τα άλλα λένε ότι τα πηγαίνουν καλά». Παράλληλα, σημείωσε ότι πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Τεχεράνη να συνεχίσει την παραγωγή πυραύλων.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στην τελευταία εβδομάδα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 ιρανικά πλοία, ενώ η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν συνεχίζεται «με πλήρη ισχύ». Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία, με τα περισσότερα πλήγματα να αφορούν εμπορικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μόνο σήμερα, όπως είπε, βομβαρδίστηκαν τρεις μονάδες κατασκευής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 30 ναρκοθέτιδες, ενώ δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν έχουν τοποθετηθεί ναρκοπέδια στην περιοχή του Κόλπου.

Τέλος, επανέλαβε την έκκλησή του προς άλλες χώρες να συμβάλουν ώστε να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, ορισμένες χώρες ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα των ΗΠΑ, ενώ άλλες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές. «Δεν είμαι σίγουρος αν οι χώρες θέλουν να πως ότι βοηθούν», πρόσθεσε. «Θα έπρεπε να μας βοηθούν με χαρά», υποστήριξε.

Τραμπ: Αφήσαμε ανέγγιχτους τους αγωγούς του πετρελαίου στο νησί Χαργκ

Όπως είπε κατέστρέψαν όλο το νησί οι ΗΠΑ, μετά την επιχείρηση εκεί και άφησαν μόνο το πετρέλαιο. Επίσης, όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, είπε ότι «Θέλουμε οι χώρες που περνούν πετρέλαιο από εκεί να βοηθήσουν».

«“Θα προτιμούσαμε να μην εμπλακούμε, κύριε.” Εγώ είπα: “Εδώ και 40 χρόνια σας προστατεύουμε και δεν θέλετε να εμπλακείτε σε κάτι πολύ μικρό;”

Ακόμη, εξαπέλυσε πυρά στα κράτη που αρνήθηκαν να τον βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ και είπε μεταξύ άλλων πως για αυτόν τον λόγο δεν ήθελε να βοηθά τα συγκεκριμένα κράτη γιατί δεν θα βοηθούσαν τις ΗΠΑ όταν θα το χρειαζόταν. Ενώ τόνισε ότι είχε προβλέψει ότι το Ιράν θα χρησιμοποιούσε τα Στενά ως όπλο, όπως είχε προβλέψει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και τους Δίδυμους Πύργους.

Επιπλέον αναφέρθηκε στο ότι πλέον με τη Βενεζουέλα οι σχέσεις είναι πολύ καλές.

«Δεν χρειαζόμαστε κανέναν, είμαστε το δυνατότερο έθνος στον κόσμο. Δεν τους χρειαζόμαστε να εμπλακούν. Εγώ ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουν, γιατί τους προστατεύουμε όλα αυτά τα χρόνια», είπε στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ και μετά ανέφερε το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βοήθησε τις ΗΠΑ. Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν φοβάται τις ΗΠΑ αλλά και το ότι δεν επιτέθηκαν στο Ιράν για το πετρέλαιο, καθώς δεν το έχουν ανάγκη, αλλά το έκαναν για κάποιους πολύ καλούς συμμάχους στην περιοχή, όπως το Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και είπε: «Πολλοί λένε ότι έχει υποστεί σοβαρή παραμόρφωση. Κάποιοι λένε ότι έχασε ένα πόδι, το ένα πόδι και ότι έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Άλλοι λένε ότι είναι νεκρός. Κανείς δεν λέει ότι είναι 100% υγιής. Δεν ξέρουμε αν είναι νεκρός ή όχι. Κανείς δεν τον έχει δει. Ασυνήθιστο.»