Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι ο Μακρόν θα βοηθήσει στα Στενά του Ορμούζ – Το σκέφτεται η Ολλανδία – Το καθεστώς δεν πέφτει με βόμβες λέει ο Μερτς – Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν δεν σταματούν. Την Κυριακή (15.3.26) η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του στο PBS, σήμερα Δευτέρα 16.03.2026, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και υποστήριξε πως, μόλις τελειώσει η σύγκρουση, «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα». Την ίδια στιγμή, αρκετές χώρες εμφανίζονται διστακτικές στο αίτημα του Αμερικανού προέδρου να στείλουν πολεμικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, με στόχο να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι το πέρασμα θα παραμείνει ανοιχτό για τα πλοία όλων των χωρών, εκτός από εκείνα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Το απόγευμα της Δευτέρας, στην 17η ημέρα των συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε νέα συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος στις εξελίξεις τόσο στο Ιράν όσο και στη στρατηγικής σημασίας περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Δείτε όλες τις εξελίξεις μέχρι τώρα εδώ.
Οι ημερήσιες εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο - όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, η Σαουδική Αραβία και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί - μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 60% την εβδομάδα που έληξε στις 15 Μαρτίου, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, λόγω διαταραχών και μειώσεων στην παραγωγή εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας και υπολογισμούς του Reuters.
Οι εξαγωγές αργού, συμπυκνωμένων και διυλισμένων καυσίμων από οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής - Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 9,71 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μειωμένες κατά 61% από 25,13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.
Στοιχεία από την Vortexa δείχνουν μια ακόμη πιο δραματική πτώση, με τις εξαγωγές από τις οκτώ χώρες την περασμένη εβδομάδα να φτάνουν τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μειωμένες κατά 71% από τα 26,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο.
Πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αυτές οι οκτώ χώρες αντιπροσώπευαν το 36% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου μέσω θαλάσσης, ύψους 70,43 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με την Kpler.
Οι πραγματικές εξαγωγές ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότερες, καθώς ορισμένοι όγκοι πηγαίνουν σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης, αλλά δεν εξέρχονται από τον Κόλπο.
Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου από τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής έχουν αυξηθεί, καθώς οι χώρες εξαντλούν τα αποθέματά τους και η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Χρμούζ παραμένει ένα κλάσμα των κανονικών επιπέδων.
Η παραγωγή πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία πριν από τον πόλεμο αντλούσαν περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό, σύμφωνα με το Reuters.
Η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει την παραγωγή κατά 20% και το Ιράκ κατά περίπου 70%. Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή ανέρχονται τώρα σε 7-10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.
Έξι μαχητές ενός συνασπισμού πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, στον οποίο μετέχουν και ένοπλες, φιλοϊρανικές ομάδες, σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση στο δυτικό Ιράκ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.
Από τον αεροπορικό βομβαρδισμό σε ένα φυλάκιο ελέγχου στην είσοδο της πόλης Αλ Κάιμ «σκοτώθηκαν έξι μαχητές και τραυματίστηκαν τέσσερις» ανακοίνωσε η συμμαχία Χασντ αλ Σάαμπι, η οποία πλέον έχει ενταχθεί στον τακτικό ιρακινό στρατό.
Στην ανακοίνωση η Χασντ κατηγορεί το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «σιωνιστικό βομβαρδισμό» σε «επίσημη θέση ασφαλείας», υποστηρίζοντας ότι οι μαχητές της «έκαναν το καθήκον τους, προστατεύοντας το έδαφος και την ακεραιότητα» του Ιράκ. Καταγγέλλει επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει «επανειλημμένως επιθέσεις εναντίον των ηρωικών δυνάμεων ασφαλείας μας».
Νωρίτερα, δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το φυλάκιο ήταν επανδρωμένο από μέλη της Χασντ που συνεργάζονται με τον στρατό και την αστυνομία του Ιράκ. Σύμφωνα με ένα στέλεχος αυτού του συνασπισμού, που κατηγόρησε τις ΗΠΑ για το πλήγμα, το φυλάκιο χτυπήθηκε ξανά όταν έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα για να παραλάβουν τα θύματα.
Η συμμαχία Χασντ αλ Σάαμπι σχηματίστηκε το 2014 για να πολεμήσει τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Τα μέλη της έχουν πλέον ενταχθεί στις τακτικές ιρακινές δυνάμεις, όμως ορισμένες φιλοϊρανικές ομάδες έχουν τη φήμη ότι εξακολουθούν να δρουν αυτόνομα.
Θραύσματα από αναχαιτισμένους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους έπεσαν σήμερα σε πολλές περιοχές της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία και υπηρεσίες διάσωσης.
Η Πυροσβεστική τόνισε ότι ένα μεγάλο κομμάτι πυραύλου έπληξε ένα σπίτι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκαλώντας ζημιές.
Άλλα θραύσματα έπεσαν κοντά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όχι μακριά από την Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή) και όχι μακριά από τον Ναό της Αναστάσεως στην Παλιά Πόλη, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.
Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, δήλωσε πως η χώρα του θα εξετάσει «με ανοιχτό μυαλό» οποιοδήποτε αίτημα για συμμετοχή σε αποστολή προστασίας των εμπορικών ροών στα Στενά του Ορμούζ.
Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το επίπεδο επιθέσεων στην περιοχή καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή αυτή τη στιγμή.
Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει υπάρξει σαφές αίτημα για συνεισφορά σε τέτοια αποστολή, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «καταστρέψει κυριολεκτικά τα πάντα» στο νησί Χαργκ του Ιράν, με εξαίρεση τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσουν στόχο στο μέλλον.
«Όπως γνωρίζετε, επιτεθήκαμε στο νησί Χαργκ και το χτυπήσαμε, το χτυπήσαμε. Καταστρέψαμε κυριολεκτικά τα πάντα στο νησί, εκτός από την περιοχή όπου βρίσκεται το πετρέλαιο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν να πλήξουν τις πετρελαϊκές υποδομές, λέγοντας: «Αφήσαμε τους αγωγούς. Δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά… μπορούμε να το κάνουμε σε πέντε λεπτά».
Πρόσθεσε ακόμη ότι η απόφαση ελήφθη με τη σκέψη μιας μελλοντικής ανοικοδόμησης της χώρας. «Αποφύγαμε αυτές τις περιοχές με σκοπό να ξαναχτίσουμε κάποια μέρα αυτή τη χώρα», σημείωσε, συμπληρώνοντας: «Υποθέτω ότι κάναμε το σωστό, αλλά μπορεί να μην παραμείνει έτσι
«Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί, εκτός από αυτό, τα πάνε αρκετά καλά» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν συνεχίστηκε «με πλήρη ισχύ» τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία.
Όπως είπε, έχουν πληγεί κυρίως εμπορικοί και στρατιωτικοί στόχοι. Μόνο σήμερα βομβαρδίστηκαν τρεις μονάδες κατασκευής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Στα Στενά του Χορμούζ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 30 ναρκοθέτιδες, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν έχουν ποντιστεί νάρκες στην περιοχή του Κόλπου.
Ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του σε «άλλες χώρες» να βοηθήσουν να ξαναρχίσει η ναυσιπλοΐα στο Χορμούζ, λέγοντας ότι κάποιες του απάντησαν θετικά, άλλες όμως δεν έδειξαν τον ίδιο ενθουσιασμό. «Δεν είμαι σίγουρος αν οι χώρες θέλουν να πως ότι βοηθούν», πρόσθεσε. «Θα έπρεπε να μας βοηθούν με χαρά», υποστήριξε.
Το Ιράν έχει καταστραφεί. Δεν έχει στρατό, Δεν έχει αεροπορία. Οι περισσότεροι ηγέτες έχουν εξαληφθεί, κατά τα άλλα λένε ότι τα πηγαίνουν καλά.
Η Σαουδική Αραβία προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να παραλάβουν πετρέλαιο για τον Απρίλιο μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς το Ριάντ προετοιμάζεται για ενδεχόμενες παρατεταμένες διαταραχές στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Bloomberg.
Όπως αναφέρουν έμποροι που επικαλείται το πρακτορείο, η κρατική εταιρεία Saudi Aramco ενημέρωσε τους αγοραστές με μακροχρόνια συμβόλαια ότι όσοι επιλέξουν τη μεταφορά μέσω Γιανμπού θα λάβουν μόνο μέρος της μηνιαίας ποσότητας που έχουν παραγγείλει. Ο περιορισμός οφείλεται στη μικρότερη μεταφορική ικανότητα του αγωγού που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από την ανατολική Σαουδική Αραβία προς το λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας.
Η εναλλακτική επιλογή είναι η φόρτωση από τα λιμάνια του Περσικού Κόλπου. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθεί καθόλου η παράδοση εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Οι πηγές μίλησαν ανώνυμα, καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να τοποθετούνται δημόσια.
Η Saudi Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, απέστειλε τον προηγούμενο μήνα περίπου 7,2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πριν το Ιράν προχωρήσει ουσιαστικά σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων φορτώθηκε από τους τερματικούς σταθμούς Ras Tanura και Juaymah στον Περσικό Κόλπο.
Η Σαουδική Αραβία διαθέτει αγωγό μεταφοράς δυναμικότητας περίπου 5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που διασχίζει τη χώρα και καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα, αν και η εξαγωγική δυνατότητα του λιμανιού Γιανμπού εκτιμάται ότι είναι μικρότερη. Η Aramco δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.
Οι Σαουδάραβες συνήθως διαθέτουν το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών τους μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, με βασικό προορισμό την Ασία.
Ήδη, η κινεζική Sinopec – η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Κίνας – έχει μειώσει τη λειτουργία των διυλιστηρίων της κατά περίπου 10% για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, ενώ η Ιαπωνία έχει αρχίσει να αποδεσμεύει ποσότητες από τα εθνικά στρατηγικά αποθέματά της.
Οι επιλογές που δίνονται στους αγοραστές αντανακλούν την αβεβαιότητα για τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και για το πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι διαφορετικές εξηγήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους λόγους της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο έχουν εντείνει την αβεβαιότητα μεταξύ συμμάχων και αντιπάλων σχετικά με το πότε η Ουάσινγκτον θα επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης — ακόμη κι αν αυτό συμβεί, το Ιράν δεν φαίνεται διατεθειμένο να συμφωνήσει εύκολα.
Εφόσον η σύγκρουση παραταθεί, οι έμποροι εκτιμούν ότι τα φορτία που θα αναχωρούν από το Γιανμπού με προορισμό την Ασία θα πωλούνται πιθανότατα με όρους παράδοσης στον τελικό προορισμό, δηλαδή με την Aramco να αναλαμβάνει τη μεταφορά. Το αργό που προσφέρεται μέσω του λιμανιού της Ερυθράς Θάλασσας αφορά αποκλειστικά την ποιότητα Arab Light.
Από την έναρξη της σύγκρουσης, η Aramco έχει αυξήσει τις αποστολές μέσω Γιανμπού, ενώ ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αναφέρουν ότι έχουν ήδη παραλάβει μικρότερες ποσότητες από αυτές που προβλέπουν τα συμβόλαιά τους. Σε μία περίπτωση μεγάλος επεξεργαστής δεν έλαβε καθόλου φορτίο για τον επόμενο μήνα, ενώ άλλος παρέλαβε λιγότερο πετρέλαιο από την ποσότητα που είχε ζητήσει.
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ διόρισε στρατιωτικό σύμβουλο τον πρώην αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
«Ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ διορίστηκε στρατιωτικός σύμβουλος με εντολή του αρχιστράτηγου αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ», τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Άλλα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης τον διορισμό.
Ο Ρεζαΐ, 71 ετών, ηγήθηκε του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού βραχίονα του ιρανικού στρατού, από το 1981 έως το 1997.
Στη συνέχεια κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στο ιρανικό πολιτικό σύστημα.
Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν «προβοκατόρικες επιθέσεις», αποδίδοντας αυτές ψευδώς στο Ιράν.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαϊ δήλωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «ανακοινώνουν με θάρρος και τιμή κάθε στόχο που πλήττουν».
Ο ίδιος τόνισε ότι είναι πιθανό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ - που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου - να πραγματοποιήσουν προβοκατόρικες επιθέσεις.
Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ως παράδειγμα μια επίθεση με drone εναντίον του Ομάν, ισχυριζόμενος ότι ο αμερικανικός στρατός την σκηνοθέτησε ώστε να μοιάζει πλήγμα drone φορτωμένου με εκρηκτικά.
Εξέφρασε περαιτέρω την ανησυχία του ότι τυχόν επιθέσεις σε στόχους στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποδοθούν ψευδώς στο Ιράν.
Οι δηλώσεις ήρθαν ύστερα από προειδοποίηση του FBI προς αστυνομικές υπηρεσίες για απειλή επιθέσεων στην Καλιφόρνια ως αντίποινα για τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το ABC News.
