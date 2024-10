Τραμπ για Ζελένσκι: «Είναι από τους καλύτερους πλασιέ, κάθε φορά του δίνουμε 100 δισ. δολάρια»

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έριξε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μερίδιο ευθύνης για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν θα έπρεπε ποτέ να αφήσει αυτόν τον πόλεμο να ξεκινήσει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον YouTuber Πάτρικ Πετ – Ντέιβιντ, καταλογίζοντας στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Μάρτιο του 2022. Μάλιστα δεν δίστασε να αποκαλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο, «έναν από τους καλύτερους πλασιέ».

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια απρόκλητη, ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε το Κίεβο, με τη βοήθεια της Δύσης, πολεμά τους Ρώσους εισβολείς. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στην Ουκρανία, με στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας 50 δισ. δολαρίων – αρκετά μικρότερη βέβαια σε σύγκριση με τους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Για ακόμη μια φορά, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε ενστάσεις σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. «Θεωρώ πως ο Ζελέσνκι είναι ένας από τους καλύτερους πλασιέ που έχω δει ποτέ. Κάθε φορά που έρχεται, του δίνουμε 100 δισ. δολάρια – ποιος άλλος πήρε τόσα χρήματα στην ιστορία; Αυτό δεν έχει προηγούμενο», είπε.

Σημείωσε πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία, αφού αισθάνεται «πολύ άσχημα για αυτούς τους ανθρώπους». Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο γερουσιαστής του Οχάιο Τζέι-Ντι Βανς, έχει ταχθεί σθεναρά κατά της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία.

Trump blames President Zelensky for Putin’s invasion of Ukraine: “He should never have let that war start.”



What a despicable Traitor.

