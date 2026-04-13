Τραμπ: Η ΑΙ φωτογραφία του ως Χριστός μετά την επίθεση στον Πάπα Λέοντα – «Είναι αδύναμος, εξυπηρετεί την ριζοσπαστική Αριστερά»

Νέο «μέτωπο» άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά προς τον Πάπα Λέοντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι «μεγάλος θαυμαστής του» αφού πρώτα τον αποκάλεσε «υπερβολικά φιλελεύθερο» – έναν όρο που χρησιμοποιεί για τους δημοκρατικούς. Υποστήριξε δε «πως δεν πιστεύει στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας.

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε λίγες ώρες αφού ο Πάπας Λέων ζήτησε εκεχειρία και στον Λίβανο, ο οποίος βομβαρδίζεται από τις ισραηλινές δυνάμεις, από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιούσε στο Truth Social μακροσκελή ανάρτηση εναντίον του Πάπα, προσάπτοντάς του πως υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών εξοπλισμών του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και ότι συναντήθηκε με ανθρώπους κοντά στον του δημοκρατικό πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

«Δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, διότι κάνω αυτό ακριβώς για το οποίο εκλέχτηκα, με συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή μειώνω την εγκληματικότητα σε ιστορικό χαμηλό και δημιουργώ το σπουδαιότερο χρηματιστήριο στην ιστορία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ρεπουμπλικάνος σχεδόν ταυτόχρονα ανέβασε εικόνα δημιουργημένη από κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στην οποία παρουσιάζεται, με λευκή και κόκκινη τήβεννο, να βάζει το χέρι στο μέτωπο αρρώστου, κλινήρη στο νοσοκομείο, πλαισιωμένος από ανθρώπους που προσεύχονται ή κάτι προσμένουν, και στο φόντο αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετούς και άλλες μορφές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λέων Ιδ΄, στην πιο έντονη παρέμβασή του από το ξέσπασμα πολέμων σε όλο τον κόσμο, ειδικά στη Μέση Ανατολή, έκρινε προχθές Σάββατο ότι η θρησκευτική πίστη είναι απαραίτητη «για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή τη δραματική στιγμή της ιστορίας».

«Φτάνει πια η ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος! Φτάνουν πια οι επιδείξεις δύναμης! Φτάνει πια ο πόλεμος! Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», είπε ο Αμερικανός προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια αγρυπνίας και προσευχής για την ειρήνη στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Απευθυνόμενος στους «ηγέτες», ο πάπας Λέων είπε ακόμη πως «είναι καιρός» να εγγυηθούν την «ειρήνη», να «καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και της μεσολάβησης, όχι στο τραπέζι όπου σχεδιάζεται επανεξοπλισμός ή αποφασίζονται φονικές ενέργειες».

Φρόντισε, όπως και στο παρελθόν, να μην αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν πολιτικό, ούτε σε κάποια χώρα συγκεκριμένα.

Αφότου αναδείχθηκε στο αξίωμα τον Μάιο του 2025, ο Πάπας, γεννημένος στο Σικάγο, έχει πάρει σαφώς θέση εναντίον ορισμένων αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, διατηρώντας μολαταύτα ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.