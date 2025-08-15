Τραμπ: Η ανάρτηση του προέδρου λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Πούτιν – «Υψηλό διακύβευμα»

Με 2 λέξεις αρκέστηκε να σχολιάσει τη σημερινή συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής 15.08.2025 (ώρα Ελλάδος), στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «υψηλό διακύβευμα». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει πως η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, τόσο για το μέλλον της Ουκρανίας, όσο και για τον ίδιο.

Από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε για 2η φορά στον Λευκό Οίκο, είχε ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μετά από περισσότερο από 6 μήνες και μετά από αρκετές αποτυχημένες συνομιλίες μεταξύ των ηγετών, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως σήμερα μπορεί να υπάρξει εξέλιξη στο ζήτημα.

Σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως δίνει 75% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχημένη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έχει δηλώσει ότι όποια και να είναι η έκβαση της συνάντησης, δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Οι εργασίες της διμερής συνόδου υπολογίζεται πως θα διαρκέσουν 7 ώρες.

Μετά τη συζήτηση, έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελείται από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ και τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Δίπλα στον Τραμπ αποφασίστηκε να είναι και η διευθύντρια του επιτελείου του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, και οι πρεσβευτές Στιβ Γουίτκοφ και Μόνικα Κρόουλι.

Από την πλευρά της Ρωσίας, στην Αλάσκα έχει ήδη φτάσει ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργέι Λαβρόφ, ο οποίος εμφανίστηκε με φούτερ που έγραφε «CCCP», δηλαδή Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).

Η εμφάνιση αυτή, όπως είναι λογικό, προκάλεσε αντιδράσεις.

Πέρα από τον υπουργό Εξωτερικών, στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι ο σύμβουλός του, Γιούρι Ουσακόφ, ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, ο υπουργός Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ και ο επικεφαλής του Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ.