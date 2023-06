Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να παραδέχεται σε ηχητικό ντοκουμέντο που βγήκε στο φως ότι είχε στην κατοχή του απόρρητα έγγραφα, κάτι για το οποίο του έχει ασκηθεί δίωξη.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το CNN ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ακούγεται να λέει σε μια συζήτησή του το 2021 ότι έχει στην κατοχή του απόρρητα έγγραφα.

Το ηχητικό ντοκουμέντο είναι από μια συζήτηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2021 σε γκολφ κλαμπ στο Νιού Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το CNN ο Ντόνλαντ Τραμπ κάνει αναφορά στον διάλογο αυτό σε έγγραφο από το αμερικανικό Πεντάγωνο με σχέδια επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ο Ντόνλαντ Τραμπ ακούγεται να λέει: «Αυτά είναι τα έγγραφα. Αυτά τα ετοίμασαν οι στρατιωτικοί και μου τα έδωσαν» σημειώνοντας ότι τα έγγραφα αυτά παραμένουν διαβαθμισμένα.

The Trump audio:



“See as president I could have declassified it. Now I can’t, you know, but this is still a secret.”



“Now we have a problem,” a staffer responds. pic.twitter.com/ftNqOTnfZn