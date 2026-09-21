«Τραμπ και Ερντογάν έχουν ισχυρή χημεία μεταξύ τους», λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Άγκυρας για την Ουάσιγκτον, αναφερόμενος παράλληλα στη «χημεία» μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στάθηκε ιδιαίτερα στην στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την αμερικανική πολιτική στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας ισχυρή τη μεταξύ τους χημεία.

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«Η Τουρκία αποτελεί πολύ σημαντικό εταίρο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Όλα λειτουργούν πολύ καλά στις σχέσεις μας με την Τουρκία.

Τα τελευταία 2 χρόνια, οι σχέσεις μας με την Τουρκία ήταν πολύ κρίσιμες.

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Υπάρχει πολύ καλή σχέση μεταξύ του προέδρου Ερντογάν και του προέδρου μας».

Το αγκάθι των S-400

Ο Μπάρακ αναφέρθηκε επίσης στη συνεχιζόμενη διαδικασία στο Κογκρέσο για την άρση των κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η διαφωνία για το ρωσικό σύστημα S-400 είναι διαχειρίσιμη και δεν θα πρέπει να επισκιάζει το σύνολο των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής αναγνώρισε, πάντως, ότι η ταυτόχρονη λειτουργία ρωσικών αμυντικών συστημάτων και αμερικανικών συστημάτων παραμένει ασύμβατη.

«Η διαδικασία στο Κογκρέσο σχετικά με την CAΑTSA συνεχίζεται. Η υποδομή άμυνας και οπλισμού έχει αλλάξει σημαντικά. Η χρήση του ρωσικού συστήματος δεν είναι απολύτως συμβατή με το αμερικανικό σύστημα.

Το Κογκρέσο πρέπει να εξετάσει πώς θα επιλύσει το ζήτημα των S-400. Αυτό δεν αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις δύο χώρες. Δεν υπάρχει καμία ενόχληση στις σχέσεις μας. Υπάρχει καλή χημεία μεταξύ του προέδρου Ερντογάν και του προέδρου Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ πρόθυμος να προωθήσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με την Τουρκία», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το τοπίο στον τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.