«Βουβός» ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά το μποϊκοτάζ των μεγάλων ΜΜΕ

Ένα πρωτοφανές σκηνικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις χωρίς να καταγραφεί ο ήχος τους από τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την κοπή κορδέλας, έχοντας δίπλα του εργάτες, όμως τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ που συνήθως καλύπτουν τις προεδρικές εκδηλώσεις δεν έστειλαν συνεργεία για τη ζωντανή μετάδοση.

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Έτσι, μεταδόθηκαν μόνο πλάνα χωρίς ήχο.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόφαση των ABC, CBS, NBC και Fox News να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων του προέδρου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό των CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο.

ABC, CBS, NBC και Fox σταματούν την κοινή κάλυψη

Τα τέσσερα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετέχουν πλέον στην τηλεοπτική «pool» κάλυψη των προεδρικών εκδηλώσεων.

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Ο Μπράιαν Μπόουτον, επικεφαλής του γραφείου της Fox News στην Ουάσινγκτον και πρόεδρος της ομάδας που συντονίζει την τηλεοπτική κάλυψη, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι δεν θα υπάρξει αντικατάσταση της ομάδας που μέχρι σήμερα αναλάμβανε την κάλυψη του προέδρου.

tΕδώ και χρόνια, τα πέντε μεγάλα δίκτυα — ABC, CBS, NBC, Fox News και CNN — αναλάμβαναν εκ περιτροπής να καταγράφουν τις εμφανίσεις του προέδρου και να μοιράζονται το τηλεοπτικό υλικό με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.

LMFAO — Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" pic.twitter.com/dAy1dvDvFL — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2026

Η σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο

Η απόφαση των δικτύων ήρθε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι απαγορεύει την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.

Τα τρία μέσα υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός τους συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν την κυβέρνηση και προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, επικαλούμενα την προστασία της ελευθερίας του Τύπου που προβλέπει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί ζητούν από το ομοσπονδιακό δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση και να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο.

Στην αγωγή τους υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκλείει μέσα ενημέρωσης επειδή διαφωνεί με το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής τους κάλυψης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει υπερασπιστεί την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για επίθεση στην ελευθερία του Τύπου, αλλά για μέτρο κατά των μέσων που ο ίδιος χαρακτηρίζει «fake news».