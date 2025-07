Τραμπ και Νετανιάχου εγκαταλείπουν τις διαπραγματεύσεις με την Χαμάς: «Δεν ήθελαν να κάνουν ειρηνευτική συμφωνία, θέλουν να πεθάνουν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδειξαν σήμερα (25.07.2025) να εγκαταλείπουν τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα με την Χαμάς, μία ημέρα αφότου απέσυραν τις αντιπροσωπείες τους από τις συνομιλίες.

Ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ εξετάζει τώρα «εναλλακτικές» επιλογές προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του για να φέρει πίσω τους ομήρους του από τη Γάζα και να τερματίσει την εξουσία της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωση Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Χαμάς δεν ήθελε πραγματικά να συνάψει συμφωνία. Νομίζω ότι θέλουν να πεθάνουν. Και είναι πολύ, πολύ σοβαρό» είπε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για τη Σκωτία.

Together with our U.S. allies, we are now considering alternative options to bring our hostages home, end Hamas’s terror rule, and secure lasting peace for Israel and our region.

«Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου θα χρειαστεί να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν ήθελε μια συμφωνία επειδή «ξέρουν τι θα συμβεί αφού πάρουμε πίσω τους τελευταίους ομήρους» πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Σας είχα πει (…) ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τη Χαμάς να συνάψει συμφωνία, επειδή θα χάσει την ασπίδα της, την κάλυψή της», συνέχισε. Από τους 251 ομήρους που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς, 49 παραμένουν στη Γάζα αλλά οι 27 θεωρούνται ήδη νεκροί.

