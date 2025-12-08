Τραμπ και Νετανιάχου θα συζητήσουν στις 29 Δεκεμβρίου για τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας στη Γάζα

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο οι υποχρεώσεις για τον Αμερικανό πρόεδρο δεν έχουν σταματήσει και γι’ αυτό θα έχει νέο τετ α τετ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Τα όπλα έχουν «σιγήσει» σε σημαντικό βαθμό από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, όμως έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα που εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, κάτι που Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου θέλουν άμεσα να διευθετήσουν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις 29 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε σήμερα (08.12.2025) εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Χθες, Κυριακή (07.12.2025), ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αργότερα αυτόν τον μήνα. Κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει κατ΄ επανάληψη η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας ενώ μεγάλα κενά παραμένουν σε κρίσιμα ζητήματα που μένουν να συζητηθούν βάσει του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, της διακυβέρνησης της μεταπολεμικής Γάζας και της σύνθεσης και εντολής μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025, θα συζητήσουν μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού δήλωσαν την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο ενώ ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν στη συνέχεια ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη Φλόριντα.