Τραμπ: Κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο που έφυγε χωρίς άδεια από τη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (09/01/2026) ότι οι ΗΠΑ η Βενεζουέλα προχώρησαν στη σύλληψη ενός δεξαμενόπλοιου που αναχώρησε από τη χώρα χωρίς την έγκρισή τους.

Όπως έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ «σήμερα οι ΗΠΑ σε συντονισμό με τις προσωρινές αρχές στη Βενεζουέλα, συνέλαβαν ένα δεξαμενόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη χώρα χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αυτό το δεξαμενόπλοιο τώρα επιστρέφει στη Βενεζουέλα και το πετρέλαιο θα πωληθεί μέσω της μεγάλης Ενεργειακής Συμφωνίας, την οποία έχουμε δημιουργήσει για τέτοιες πωλήσεις».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν το δεξαμενόπλοιο Olina στην Καραϊβική, το πέμπτο πλοίο που έγινε στόχος τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει τις προσπάθειές της για τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται σήμερα με μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους στην Ουάσινγκτον για να τους συσπειρώσει στη στρατηγική του να θέσει τη Βενεζουέλα υπό επιτήρηση και να τους κάνει να επενδύσουν “τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια” στην εκμετάλλευση του μαύρου χρυσού σε αυτή τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ

Η Νότια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (U.S Southern Command) επιβεβαίωσε την κατάσχεση του τάνκερ, με ανακοίνωση που συνόδευσε με πλάνα από την επιχείρηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για άλλη μια φορά, οι δυνάμεις μας έστειλαν ένα σαφές μήνυμα σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες».

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Ακόμα, πρόσθεσαν πως στην επιχείρηση αυτή, Πεζοναύτες και δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε συντονισμό με το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και κατέσχεσαν το τάνκερ Olina στην Καραϊβική Θάλασσα χωρίς πρόβλημα.