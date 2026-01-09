Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν το τάνκερ «Olina» στην Καραϊβική: «Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες»

Το «βρώμικο παρελθόν» του πλοίου, οι αλλαγές ονομάτων και οι κυρώσεις που έχει υποστεί από ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία
Ανανεώθηκε πριν 6 λεπτά
Αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ «Olina»
Αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ «Olina» / U.S Southern Command

Μετά την κατάσχεση του τάνκερ «Marinera» στον Βόρειο Ατλαντικό και του «Sophia» στην Καραϊβική Θάλασσα πριν δύο ημέρες (07.01.2026) οι ΗΠΑ έβαλαν σήμερα (09.01.2026) στο στόχαστρο ακόμα ένα δεξαμενόπλοιο που το συνδέεουν με μεταφορές παράνομου πετρελαίου.

Ειδικότερα, αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιχείρηση στην Καραϊβική Θάλασσα, για την κατάσχεση του τάνκερ «Olina» στην περιοχή των νήσων Τρινιντάντ – Τομπάγκο.

Το υπό παρακολούθηση τάνκερ εντοπίστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες οι αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούν να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους.

 

Το συγκεκριμένο τάνκερ απέπλευσε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα γεμάτο πετρέλαιο, πρόσθεσε ακόμα ο Αμερικανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι το «Olina» ήταν μέρος ενός μικρού στόλου πλοίων που αναχώρησαν από τη χώρα λίγο μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο το περασμένο Σάββατο (03.01.2026).

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ

Η Νότια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (U.S Southern Command) επιβεβαίωσε την κατάσχεση του τάνκερ, με ανακοίνωση που συνόδευσε με πλάνα από την επιχείρηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για άλλη μια φορά, οι δυνάμεις μας έστειλαν ένα σαφές μήνυμα σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες».

Ακόμα, πρόσθεσαν πως στην επιχείρηση αυτή, Πεζοναύτες και δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε συντονισμό με το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και κατέσχεσαν το τάνκερ Olina στην Καραϊβική Θάλασσα χωρίς πρόβλημα.

Οι αλλαγές ονομάτων και οι κυρώσεις

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο «Olina» τον Ιανουάριο του 2025, επειδή φέρεται πως ανήκει σε «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, που συνδέονται με παράνομες μεταφορές πετρελαίου και παραβιάσεις των διεθνών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας και άλλων κρατών.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και με βάση τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis, το «Olina» φερόταν ψευδώς να φέρει σημαία του Ανατολικού Τιμόρ. 

Το συγκεκριμένο πλοίο έχει αλλάξει διάφορα ονόματα. Από το 2005 όταν έπεσε στη θάλασσα μέχρι το 2018 λεγόταν «British Mallard», όταν τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς μετονομάστηκε σε «Magnus» με σημαία νήσων Μάρσαλ.

Τον Ιούνιο του 2022 άλλαξε όνομα σε «Minerva M» υπό σημαία Παναμά και τον Ιανουάριο του 2025 υπό σημαία ανατολικού Τιμόρ μετονομάστηκε σε «Olina».

Μέλος του «στόλου φάντασμα» της Μόσχας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τάνκερ συνδεόταν με την εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και την περιοχή του Ειρηνικού, κυρίως προς την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία. 

Η διεθνής ΜΚΟ Greenpeace αναφέρεται στο δεξαμενόπλοιο ως μέρος του «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο και απειλούν το περιβάλλον.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2024, το Ηνωμένο Βασίλειο του επέβαλε κυρώσεις για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Ρωσία σε τρίτη χώρα και ακολούθησαν οι ΗΠΑ στις 10 Ιανουαρίου 2025, ο Καναδάς στις 21 Φεβρουαρίου 2025, στις 24 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου 2025, η ΕΕ και η Ελβετία επέβαλαν αντίστοιχα κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο για μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Ρωσία χρησιμοποιώντας παράτυπες και υψηλού κινδύνου πρακτικές ναυτιλίας

Απελευθερώθηκαν Ρώσοι ναύτες του κατεσχεμένου τάνκερ «Marinera»

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (09.01.2026) ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το αίτημά της και απελευθέρωσε δύο Ρώσους, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία Bella-1 (σσ το οποίο μετονομάστηκε εν πλω σε Marinera) που συνέλαβαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ στον Βόρειο Ατλαντικό.

«Σε απάντηση στο αίτημά μας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Marinera», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» της Μόσχας.

Το Bella-1 συνελήφθη την Τετάρτη (07.01.2026) από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες το κατηγορούν ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που εξυπηρετεί στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και του Ιράν, και ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το πλοίο εξασφάλισε προσωρινή άδεια να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε στο Telegram ότι ο πρόεδρος Τραμπ «πήρε την απόφαση να απελευθερώσει όλους τους Ρώσους» που επέβαιναν στο Bella-1.

H Ουάσινγκτον είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι «θα ασκηθεί δίωξη στο πλήρωμα».

Η Ρωσία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν «στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις» και είχε εκφράσει ανησυχίες ότι «η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
119
119
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο – «σκάνδαλο» στην Κύπρο: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία» λέει η κυβέρνηση
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν ήδη την προέλευση του οπτικοακουστικού υλικού και εντός της ημέρας αναμένεται η τεχνική έκθεση για την αυθεντικότητά του
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης
Ανάλυση: Γιατί βυθίζεται τώρα στο χάος το Ιράν, τι προκάλεσε την εξέγερση και σε τι διαφέρουν αυτές οι διαδηλώσεις από τις προηγούμενες
Η κατάρρευση του νομίσματος και ο εκρηκτικός πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, πυροδοτούν τη λαϊκή οργή για 13η μέρα - Ο Τραμπ απειλεί τον Χαμενεΐ - Τουλάχιστον 45 νεκροί, κάηκαν κυβερνητικά κτίρια, κόπηκε η επικοινωνία
Χάος με νεκρούς στο Ιράν
Ενός λεπτού σιγή στην Ελβετία το μεσημέρι για τους 40 νεκρούς στο Κραν Μοντανά - «Εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας»
«Μια απώλεια, μια μεγάλη εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας» έγραψε κάποιος στο βιβλίο συλλυπητηρίων για τα θύματα της τραγωδίας
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά
Newsit logo
Newsit logo