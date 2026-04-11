Τραμπ: Ξεκινάμε την εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες – Οι επί χρόνια «ηγέτες» του Ιράν δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας, δόξα στον Αλλάχ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, με αφορμή δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι το Ιράν «κερδίζει τον πόλεμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξουδετερώσει πλήρως τις δυνάμεις της Τεχεράνης, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως ανέφερε, το μόνο που απομένει πλέον είναι η εκκαθάριση των Στενά του Ορμούζ από νάρκες, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση βρίσκεται ουσιαστικά στο τελικό της στάδιο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο ψευδής ειδησεογραφικός Τύπος έχει χάσει κάθε αξιοπιστία, όχι ότι είχε ποτέ. Εξαιτίας του τεράστιου Συνδρόμου Παράκρουσης για τον Τραμπ, τους αρέσει να λένε ότι το Ιράν «κερδίζει», ενώ στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουν ότι ΧΑΝΕΙ! Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα είναι ανύπαρκτη, τα ραντάρ έχουν καταστραφεί, τα εργοστάσια πυραύλων και drones έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί μαζί με τους ίδιους τους πυραύλους και τα drones και, το σημαντικότερο, οι επί χρόνια «Ηγέτες» τους δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας, δόξα στον Αλλάχ!

Το μόνο που τους απομένει είναι η απειλή ότι ένα πλοίο μπορεί να «προσκρούσει» σε μία από τις θαλάσσιες νάρκες τους, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, και τα 28 σκάφη τους που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ναρκών βρίσκονται επίσης στον πυθμένα της θάλασσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ ως χάρη προς χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και πολλών άλλων. Απίστευτο, δεν έχουν το θάρρος ή τη βούληση να κάνουν οι ίδιες αυτή τη δουλειά.

Πολύ ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι άδεια πετρελαιοφόρα πλοία από πολλές χώρες κατευθύνονται όλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να ΦΟΡΤΩΣΟΥΝ πετρέλαιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!».

BREAKING: Trump:



We’re now starting the process of clearing out the Strait of Hormuz as a favor to Countries all over the World, including China, Japan, South Korea, France, Germany, and many others.



Praise be to Allah!

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμπαμπάντ, με στόχο την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.