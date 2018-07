Τραμπ: Ξύπνησε και άρχισε να τα «χώνει» πάλι στη Γερμανία!

Δυο από τα τρία tweets που πόσταρε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν γεμάτα Γερμανία. Το πρώτο αφορούσε τα δικά του στις ΗΠΑ. Τα άλλα δυο όμως έσταζαν φαρμάκι.Έγραψε: «Πρόεδροι προσπαθούν εδώ και χρόνια ανεπιτυχώς να πείσουν τη Γερμανία και άλλα πλούσια μέλη του ΝΑΤΟ να πληρώσουν περισσότερα για να προστατευθούν από τη Ρωσία. Πληρώνουν μόνο ένα μικρό μέρος. Οι ΗΠΑ πληρώνουν δεκάδες δις δολάρια και επι της ουσίας επιδοτούν την Ευρώπη με αποτέλεσμα να χάνουν στο εμπόριο. Και η Γερμανία μέσα σε όλα αυτά άρχισε να πληρώνει τη Ρωσία, την χώρα από την οποία χρειάζεται προστασία, δις δολάρια για τις ενεργειακές της ανάγκες με την δημιουργία ενός αγωγού από την Ρωσία. Απαράδεκτο! Όλες οι χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους του ποσοστού 2% και αυτό πρέπει να ανέβει στο 4%!

As I head out to a very important NATO meeting, I see that FBI Lover/Agent Lisa Page is dodging a Subpoena & is refusing to show up and testify. What can she possibly say about her statements and lies. So much corruption on the other side. Where is the Attorney General? @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018