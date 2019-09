Τραμπ: Μίλησε αλλά δεν απάντησε! Στα «σχοινιά» από τους δημοσιογράφους αλλά… τίποτα

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στις ΗΠΑ, με την έρευνα που ανακοινώθηκε για παραπομπή και καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ, ο αμερικανός Πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, στην Νέα Υόρκη.

Ο Πλανητάρχης επανέλαβε αρκετές φορές πως δεν άσκησε πίεση σε κανέναν. «Δεν το έκανα. Δεν απείλησα κανέναν. Καμία πίεση, τίποτα. Είναι όλα μια απάτη», είπε.

President Trump insists "I didn't threaten anybody". He goes on to say the whole issue around the phone call is "a hoax".

Επανέλαβε επίσης πολλές φορές πως το τηλεφώνημα με τον Ζελένσκι δεν είχε τίποτα το μεμπτό.

«The perfect call» το χαρακτήρισε πολλάκις, εννοώντας με τον όρο «το τέλειο τηλεφώνημα» πως όλα έγιναν… θεσμικά και επαγγελματικά όπως θα «έπρεπε».

Βεβαίως τα πρακτικά που δόθηκαν στην δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο δείχνουν πως άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογό του, ώστε να ερευνήσει τον γιο του Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020. Δηλαδή τον μεγάλο του αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, τον πίεσε να εξετάσει τις ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες ότι ο Τζο Μπάιντεν, την εποχή που ήταν αντιπρόεδρος, ζήτησε να απολυθεί ένας εισαγγελέας επειδή διενεργούσε έρευνα για την εταιρεία για την οποία εργαζόταν ο γιος του, ο Χάντερ Μπάιντεν.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε γιατί ένας Πρόεδρος πρέπει να ζητά… έρευνα από έναν άλλο ηγέτη για πολιτικό του αντίπαλο και πώς θα του φαινόταν αν μάθαινε για παράδειγμα πως ο Μπάρακ Ομπάμα είχε ζητήσει πληροφορίες για τον ίδιο από κάποιον ηγέτη.

Σε τέτοιου είδους ερωτήματα -και ήταν πολλά, παρόλο που όταν ο Τραμπ έδωσε τον λόγο στους δημοσιογράφους τους ζήτησε να τον ρωτήσουν για το πόσο καλά πήγαν τα πράγματα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όχι για το «κυνήγι μαγισσών«- ο Τραμπ ουσιαστικά δεν απάντησε.

Έκανε λόγο για παρόμοιες μεθόδους και από τους πολιτικούς του αντιπάλους, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ουσιαστικά.

Να σημειωθεί πως η γνωμοδότηση του υπουργείου παρέχει κάποιες πληροφορίες για τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Αναφέρει ότι το πρόσωπο αυτό άκουσε από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ έκανε κάποιες δηλώσεις κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος με τις οποίες θεώρησε ότι «επιδίωκε να πιέσει (τον Ζελένσκι) να αναλάβει επισήμως δράση για να βοηθήσει στην επανεκλογή του προέδρου το 2020».

Ο Τραμπ, λοιπόν, είπε στους δημοσιογράφους ότι πληροφόρησε όλους τους ενδιαφερόμενους πως οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν θα γίνουν με πλήρη διαφάνεια.

Πρόσθεσε, όμως, ότι περιμένει να γίνει το ίδιο και για τις πράξεις του Τζο Μπάιντεν και του γιου του, Χάντερ.

Donald Trump says he has informed the House members that he "fully supports transparency" on the whistle blower information.

Mr Trump followed by saying he expects transparency on the actions of Joe Biden and his son.

