Τραμπ: Πίεσε τον Ζελένσκι! Στη «φόρα» το τηλεφώνημα με τον Ουκρανό πρόεδρο!

Η ιστορία έχει ως εξής: Οι Δημοκρατικοί, με… μπροστάρισσα την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ξεκίνησαν τις διαδικασίες για έρευνα με στόχο την παραπομπή και την καθαίρεση του αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Τον κατηγορούν πως σε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τού άσκησε πιέσεις ώστε να ερευνήσει τον γιο του Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Τραμπ συμφώνησε να δώσει στην δημοσιότητα τα πρακτικά του τηλεφωνήματος, ωστόσο αυτό συνέβη πριν έρθει η… μαχαιριά της Πελόζι.

Και φτάνουμε στο σήμερα.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στην δημοσιότητα τα πρακτικά του τηλεφωνήματος.

Από τα οποία προκύπτει πως ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι για να ξεκινήσει έρευνα τόσο για τον Τζο Μπάιντεν, όσο και για τον γιο του, Χάντερ.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2019