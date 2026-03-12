Κόσμος

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος «προέβλεψε» ότι το Ιράν θα ζητήσει το ίδιο να μπει ένα τέλος στον πόλεμο
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Την εκτίμησή του ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του τα ξημερώματα της Πέμπτης και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση της χώρας «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες του Ιράν (…). Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσινγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε ομιλία του σε ανοιχτή εκδήλωση στο Κεντάκι και αναφερόμενος με σαρκαστικό τρόπο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης δεν ήξερε «τι στο δ@@@λο τους χτύπησε».

Το Ιράν «ήθελε να ρίξει μερικές νάρκες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώνοντας ότι ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 54 πλοία σε δύο ημέρες, 

Δεν είναι σαφές αν όλα αυτά τα πλοία ήταν πλοία που έριχναν νάρκες.

Ο Τραμπ λέει ότι ρώτησε τους στρατηγούς του αν οι ΗΠΑ έπρεπε να καταλάβουν τα πλοία για να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι του είπαν ότι τα πλοία δεν πληρούσαν τα πρότυπα για αυτό και ισχυρίζεται ότι ένας στρατηγός του είπε: «Κύριε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο».

Αναφερόμενος στον πόλεμο σε ευρύτερο πλαίσιο, ο Τραμπ λέει: «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Μετά την [Επιχείρηση] Midnight Hammer, πιστεύαμε ότι θα ήταν το τέλος τους για λίγο. Αλλά ξανάρχισαν. Γι’ αυτό πρέπει να το τελειώσουμε, σωστά; Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια».

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «κέρδισε» τον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Μιλώντας στους υποστηρικτές του στο Κεντάκι, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «νίκησαν» στο Ιράν και ότι ο πόλεμος «τελείωσε» την πρώτη ώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρώτησε, επίσης, το πλήθος αν θεωρούσαν ότι η «Επιχείρηση Epic Fury» ήταν ένα καλό όνομα.

«Είναι καλό όνομα;» ρώτησε. «Λοιπόν, είναι καλό μόνο αν νικήσεις, ξέρετε. Μπορείς να το κάνεις μόνο αν έχεις κερδίσει. Και εμείς κερδίσαμε. Ας σας πω, κερδίσαμε. Ξέρετε, δεν θέλετε ποτέ να πείτε πολύ νωρίς ότι έχετε κερδίσει. Κερδίσαμε, κερδίσαμε. Την πρώτη ώρα, είχε τελειώσει».

Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι «κοιμόταν βαθιά» όταν οι αξιωματούχοι πρότειναν ονόματα, μέχρι που πρότειναν το «Επιχείρηση Epic Fury».

Κόσμος
