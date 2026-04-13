Τραμπ: Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ ξεκίνησε – Δεν ζητάω συγγνώμη από τον πάπα

«Ο αποκλεισμός ξεκίνησε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα του Πάσχα (13/04/2026), αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ εκτός από τα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε και στο Ιράν, τονίζοντας πως θέλει άμεση συμφωνία με κάθε κόστος.

«Μπορώ να σας πω ότι η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία με κάθε κόστος», αλλά τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό όπλο.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά σε αυτό δεν συμφώνησαν. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμά του για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης παραμένει αμετάβλητο.

Όπως ανέφερε, «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μάχες», σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αποκλεισμός και ότι δεν παρατηρείται εμπορική δραστηριότητα από την ιρανική πλευρά.

Εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια για πλοία που ενδέχεται να επιχειρούσαν εμπορικές δραστηριότητες με το Ιράν, αναφερόμενος στην κίνηση στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν δεν πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές μέσω του στενού αυτή τη στιγμή και πρόσθεσε ότι η κατάσταση «θα διατηρηθεί έτσι, πολύ εύκολα».

«Δεν θα ζητήσω συγγνώμη από τον Πάπα Λέοντα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Πάπα Λέοντα, μετά τις πρόσφατες επικρίσεις του προς τον θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος είχε καταδικάσει τις απειλές του Αμερικανού προέδρου κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πάπα «πολύ αδύναμο όσον αφορά το έγκλημα και άλλα θέματα», υποστηρίζοντας ότι απλώς απαντά στις δηλώσεις του Ποντίφικα.

«Δεν έχω τίποτα για το οποίο να ζητήσω συγγνώμη – ο Πάπας έχει άδικο», ανέφερε χαρακτηριστικά.