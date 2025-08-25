Τραμπ: Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί – «Θα υπάρξουν συνέπειες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και σε μια επικείμενη συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως έχει μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και η συζήτηση περιλάμβανε και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν. Δεν ξέρω αν θα συναντηθούν. Ίσως παρευρεθώ, ίσως και όχι. Ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες αν δεν συναντηθούν. Θα δούμε τι θα συμβεί σε μια-δυο εβδομάδες, και τότε θα παρέμβω.», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά πως «ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί», ενώ αναφέρθηκε και πάλι στην επιθυμία του να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ενώ το σχέδιό του να φέρει τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας κοντά στο ίδιο τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα τόνισε πως και εκείνος έχει άτομα που δεν θέλει να συναντήσει, αλλά παραδέχτηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και με αυτούς, βρίσκει ενδιαφέρον να τους βλέπει.

Ακόμη δήλωσε ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τη χώρα.

Να σημειωθεί πως πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σημείωσε ακόμη ότι για το ουκρανικό συζητά με το ΝΑΤΟ και όχι με το Κίεβο και ξεκαθάρισε πως «δεν ξοδεύουμε πλέον άλλα χρήματα για την Ουκρανία».

Θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, για μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στη Βόρεια Κορέα.