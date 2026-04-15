Τραμπ: Ο πρόεδρος της Κίνας θα μου δώσει μία θερμή αγκαλιά που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μία νέα εμφάνιση μέσω της πλατφόρμας του Truth Social το απόγευμα της Τετάρτης, 15.04.2026, κάνοντας ακόμη μία αναφορά στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, κάτι που όπως τόνισε θα τύχει θερμής υποδοχής από την Κίνα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, που ανοίγουν μόνιμα σύμφωνα με την ανάρτησή του, λίγες ώρες αφού είχε αποκαλύψει ότι πολύ άμεσα, θα συνεχιστούν ακόμη και μέσα στις επόμενες 48 ώρες οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, είναι κάτι που κάνει χαρούμενο τόσο τονίδιο όσο και τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από την Κίνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Η Κίνα είναι πολύ χαρούμενη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για αυτούς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, θερμή αγκαλιά όταν πάω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι αυτό καλύτερο από το να πολεμάμε; ΑΛΛΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στο να πολεμάμε αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!! Πρόεδρος DJT».

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στην ανάρτησή του αυτό που είχε πει και πριν από λίγες ημέρες, ότι είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ να μην προμηθεύσει το Ιράν με όπλα.