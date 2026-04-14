Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί – Φιντάν για τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Για τις τελευταίες εξελίξεις των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, συζήτησαν την Τρίτη (14.04.2026) ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και ο Ιρανός ομόλογός του, Αμπάς Αραγκί.

Η συζήτησή των ΥΠΕΞ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα εν μέσω μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων στη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της Τουρκίας.

Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν από την έναρξή τους στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η Τεχεράνη αντέδρασε με επιθέσεις πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ, του Ιράκ, της Ιορδανίας και των χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία δύο εβδομάδων την περασμένη εβδομάδα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν σπάνιες άμεσες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά οι συνομιλίες έληξαν χωρίς καμία συμφωνία.