Τραμπ: «Ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία – Η Ρωσία θέλει συμφωνία»

Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «κινηθεί γρήγορα» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κάνοντας λόγο για «μεγάλη ευκαιρία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα» αν θέλει να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Τα σχόλιά του, που υποδηλώνουν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα πρέπει να επιταχύνει τον ρόλο του στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, έρχονται μετά την δήλωση του Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στις 7 Φεβρουαρίου ότι ο Λευκός Οίκος έχει θέσει στο Κίεβο και τη Μόσχα προθεσμία τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πιθανότητα εκλογών στην Ουκρανία.

«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, η Ρωσία θέλει να κάνει μια συμφωνία και ο Ζελένσκι θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι, ισχυριζόμενος ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη ή αποτελεί εμπόδιο σε αυτήν.

Trump on Ukraine:



Russia wants to make a deal and Zelensky is going to have to get moving.



Otherwise he is going to miss a great opportunity, he has to move. pic.twitter.com/yqidlXzmg3 — Clash Report (@clashreport) February 13, 2026

Ο Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει επανειλημμένα τη Ρωσία, λέγοντας ότι πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδιαφέρεται να τερματίσει τις μάχες που ξεκίνησε ο ίδιος.