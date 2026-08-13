Τραμπ: Οι «3 σωματοφύλακες» που πήρε κατά την φυγάδευση από την Τουρκία και οι 2 υπουργοί που άφησε στο Air Force One

Σκηνές από ταινία δράσης θυμίζει η φυγάδευση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία, λόγω άμεσου κινδύνου από το Ιράν. Νέες πληροφορίες βγαίνουν στο «φως» από τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε σε φορτηγό τροφοδοσίας για να ταξιδέψει με άλλο αεροσκάφος, ενώ φαινόταν να επιβιβάζεται στο Air Force One.

Δημοσιεύματα του CNN και του NBC αναφέρουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποχωρίστηκε στιγμή 3 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της μεγάλης περιπέτειας που πέρασε στην Τουρκία: την βοηθό του Νάταλι Χαρπ, τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, και τον διευθυντή των επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Γουόλτ Νάουτα.

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Πηγές κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο αναφέρουν πως η Νάταλι Χαρπ ήταν η πρώτη επιλογή για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχει κανείς πιο κοντά στον πρόεδρο στην ομάδα του».

Άλλη πηγή που γνώριζε για την φυγάδευση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους Νάταλι Χαρπ, Νταν Σκαβίνο και Γουόλτ Νάουτα ως τους «τρεις σωματοφύλακές του».

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Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έψαχνε δρομολόγιο διαφυγής, πίσω το Air Force One έμειναν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ.

Σύμφωνα με το CBS, ο Μάκρο Ρούμπιο και ο Σκοτ Μπέσεντ παρέμειναν στο προεδρικό αεροσκάφος προκειμένου να διατηρηθεί η γραμμή διαδοχής σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι στον Τραμπ.

Σε περίπτωση που ο πρόεδρος πεθάνει ή καταστεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, την εξουσία θα αναλάμβανε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ακολουθούμενος από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας. Ακολουθεί ο υπουργός Εξωτερικών και στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών.